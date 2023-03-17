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柯P看園藝植物 說三次「田尾好療育」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲到田尾鄉了解園藝產業現況。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨主席柯文哲到田尾鄉了解園藝產業現況。圖／台灣民眾黨提供

台灣民眾黨主席柯文哲今天參觀彰化縣田尾公路花園商家，連說三遍「田尾好療育」，面對商家請問如何振興田尾鄉園藝經濟，柯文哲回答說「要做出品牌」，有些事一個人做不來，要找專人規畫，持續的做。

柯文哲昨、今兩天走訪彰化特色產業，昨參觀蛋雞場、社福機構、鹿港水五金產業，今天繼續拜訪地方產業界，到田尾鄉參觀盆栽零售批發、多肉植物和花卉植栽種苗場，中午與田尾鄉民代表會主席吳俊樑、副主席李建宏等10多名地方民代和村鄰長、對政治有興趣的士紳餐敘。

民眾黨彰化縣黨部主任委員、縣議員張雪如轉述柯文哲與園藝商家的對話。她說，到園藝商店的庭園，柯文哲連續說三遍「田尾好療育」，商家向「阿北」大吐苦水說經濟不景氣又通膨，產業變成「慘業」，如何才能振興經濟？柯文哲回答說，一定要固定的做，每月做，做出自己的特色和品牌，持續的做到讓人習慣有這樣的東西存在，有些事一個人做不來，要有專心規畫，像澎湖花火節每年辦，辦到大家習慣有花火節。

柯文哲拜訪鄉公所，中午餐敘時柯文哲與田尾鄉代會主席吳俊樑等人分享從政經歷和人生觀。柯文哲說，人生不是為自己而活，凡事不要想太多，盡力而為就好，政治沒有什麼特別的，不要貪汙就好。

柯文哲 園藝

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