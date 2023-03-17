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玉山冬天迄今不下雪 濁水溪水清澈見底 傳言要出大事？
濁水溪是台灣最長的河川，因含沙量高而得名，但近來其水質變清澈，由於民間一般傳言濁水溪若變清，將有大事要發生，下游集集攔河堰表示，這是穿鑿附會的說法，主要是去年冬天迄今集水區降雨少，造成濁水溪枯水期流量低，泥沙挾帶少，河川自然就會變清，屬於大自然正常現象。
玉管處指出，去年底入冬至今，原本至少降雪一到兩次的玉山，竟然一場雪也沒下，其間雖有數波寒流南下，高山氣溫也相當低，但都屬於乾冷空氣，水氣不足以降雪，迄今已三月了，僅出現冰霰、凍雨等，尚未降下初雪，而農曆春節期間又屬有冷無雨的乾冷天氣，但就是不下雪。
過去信義鄉民傳言，濁水溪上中游河段的水流變清澈，將有大事要發生，而時值疫情解封期間，又引發民間的敏感猜測，但沿岸居民長期觀察以為，濁水溪濁度與上游集水區的降雨有關，冬天旱季時的濁水溪流量小，濁度自然大幅下降，不足為奇。
集集攔河堰指出，最近濁水溪流域不下雨，少量降雨並未下在集水區，加上冬天濁水溪枯水期水量下降，上游丹大溪及陳友蘭溪也進流量有限，使得濁水溪溪水少，強調濁水溪水變清，在冬天是自然的現象，畢竟水位低，挾帶泥沙量少，溪水就變得不混濁了。
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