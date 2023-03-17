台中潭子區新建福仁里市民活動中心 市府加速規劃設計

台中市潭子區福仁里人口數約13000人，但轄內40年前興建的社區活動中心土地屬保安寺且無使照。立法委員楊瓊瓔召集會勘，規劃在福仁環保公園興建市民活動中心，力拚今年底前完成全案先期規劃報告，市府納入2025年預算，中央地方一起補助興建經費。

今天上午，楊瓊瓔、台中市議員賴朝國邀集市府相關單位與潭子區公所等單位會勘。福仁里長游豐瑋指出，社區活動中心土地為保安寺所有，違章使用快40年，長輩上2樓拜拜也不便，期盼潭子區福仁社區公園內能新建市民活動中心。

民政局副局長周瑺玫表示，福仁里未來將分成二里，將朝規劃新建二里聯合活動中心，若地方有共識規劃在福仁環保公園內，將興建地上2層建築物，總樓地板面積約720平方公尺，內部空間規劃包括教室、大型集會空間及儲藏間等，並建構完整的無障礙空間系統。

楊瓊瓔表示，福仁里位處潭子區中心，目前人口已達近13000人，而轄內環保公園土地面積9680平方公尺，如採公共設施用地多目標使用方式新建市民活動中心，不影響公園主要功能，今會勘有共識預定在公園內新建福仁里聯合市民活動中心。