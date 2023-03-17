快訊

年領百萬股息擁3房！千萬富翁拾荒睡街頭 真實身分曝光

應普亭邀請 陸外交部：習近平將赴俄羅斯進行國事訪問

輕症免隔離20日上路 快篩陽勞工怎請假？勞動部給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢林管處攜手企業 百人復育台灣原生海岸林樹種

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢林管處昨攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林管處昨攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」。圖／林務局東勢林區管理處提供

東勢林管處昨下午攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」，依生態造林方式，種下40多種台中原生海岸樹種，增加防風保安林生物多樣性，復育台中原生海岸的新希望。

東勢林管處指出，本次種植的原生樹種，以欖仁、水黃皮、瓊崖海棠、台灣海桐、香楠、魯花樹等台灣原生樹苗，在保安林空隙地進行生態造林。

台灣美光記憶體股份有限公司動員百名員工，種下150株在地原生樹種，以實際行動善盡企業社會責任，共同守護台灣海岸線。

為了解復育情況，東勢林管處與台灣山林復育協會簽訂2年的研究監測合作計畫，蒐集林木生長資料，作為後續海岸線復育的重要參考，期望以在地力量合作達成台中市大安區海岸林復育更新，強化國土保安及環境保護功能。

東勢林管處昨攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林管處昨攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林管處昨攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林管處昨攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」。圖／林務局東勢林區管理處提供

台中市

延伸閱讀

漁民捕獲110公分長怪魚！證實為1.4億歷史活化石「水中大熊貓」

學甲掩埋場復育被質疑 環保局籲勿汙名化：依設計書圖施工

學甲掩埋場復育地方建言用途 市府納入評估

新北海洋造林復育逾1700株珊瑚 卯澳灣成美麗珊瑚苗圃

相關新聞

玉山冬天迄今不下雪 濁水溪水清澈見底 傳言要出大事？

濁水溪是台灣最長的河川，因含沙量高而得名，但近來其水質變清澈，由於民間一般傳言濁水溪若變清，將有大事要發生，下游集集攔河...

海軍敦睦艦隊抵台中港 開放民眾登艦參觀

海軍敦睦艦隊抵達台中港了，今、明兩天開放民眾登上磐石軍艦、班超軍艦與承德軍艦參觀。今天一早八點多，民眾湧入台中港，登艦隊...

柯P看園藝植物 說三次「田尾好療育」

台灣民眾黨主席柯文哲今天參觀彰化縣田尾公路花園商家，連說三遍「田尾好療育」，面對商家請問如何振興田尾鄉園藝經濟，柯文哲回...

台中潭子區新建福仁里市民活動中心 市府加速規劃設計

台中市潭子區福仁里人口數約13000人，但轄內40年前興建的社區活動中心土地屬保安寺且無使照。立法委員楊瓊瓔召集會勘，規...

東勢林管處攜手企業 百人復育台灣原生海岸林樹種

東勢林管處昨下午攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林...

日間留院整修啟用 失智長輩重拾美好回憶

豐原醫院日間留院病房「拾憶之家」內部整修，將30床病房環境佈置懷舊復古風，擺脫僵硬冰冷的病房設計，上月試營運，讓失智長者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦