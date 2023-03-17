東勢林管處攜手企業 百人復育台灣原生海岸林樹種

東勢林管處昨下午攜手台灣美光記憶體股份有限公司及台灣山林復育協會，號召百人在台中市大安區南埔溪口海岸舉辦「台中海岸天然林復育行動」，依生態造林方式，種下40多種台中原生海岸樹種，增加防風保安林生物多樣性，復育台中原生海岸的新希望。

東勢林管處指出，本次種植的原生樹種，以欖仁、水黃皮、瓊崖海棠、台灣海桐、香楠、魯花樹等台灣原生樹苗，在保安林空隙地進行生態造林。

台灣美光記憶體股份有限公司動員百名員工，種下150株在地原生樹種，以實際行動善盡企業社會責任，共同守護台灣海岸線。