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日間留院整修啟用 失智長輩重拾美好回憶
豐原醫院日間留院病房「拾憶之家」內部整修，將30床病房環境佈置懷舊復古風，擺脫僵硬冰冷的病房設計，上月試營運，讓失智長者感到熟悉又溫馨，目前已收治12位，重拾過去美好回憶。
豐原醫院「拾憶之家」以神經內科及精神科合併照護為主，透過醫療團隊努力，提供個別化照顧計畫，讓每位失智長者都能夠獲得最適切的照護。日前院方整修病房，上月7日開始試營運，可收治30床，目前已收12床。
豐原醫院指出，失智長者進展到中期容易出現情緒失控、個性驟變或幻覺等精神疾病，因此「拾憶之家」重整後融入現代和復古元素，打造成長者熟悉、穩定的環境，重拾過去溫暖的回憶。
「拾憶之家」提供多元化的活動及課程，例如：手工藝、音樂療法、認知訓練與懷舊治療等等，藉由各種感官，認知，身體上的刺激與活動，延緩失智或失能之進展，甚至轉移注意力，減少精神行為問題困擾。
汪先生是一位退休醫師，太太表示，先生在家原本肢體活動度不佳、無動力活動，記憶力變差，自從帶先生到院後，先生積極參與活動，與病友互動良好，也希望自己能更進步，每天都期待上課及參加活動；太太分享，先生現在進步很多，讓她有些閒暇時間可以放鬆。
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