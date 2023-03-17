境外汙染南投空品惡化 環保局新措施管制營建工地

南投縣最近空氣品質不良季節，受到環境及氣象條件影響，不利汙染物擴散，縣內營建工程開挖、填土，會揚塵讓空氣品質進一步惡化，為了減少營建工地空氣汙染，環保局今年在重大營建工地設置空氣監測設施和看板，要求業者加強防制，避免汙染惡化。

南投縣最近空氣品質不佳，不只天空看起來灰濛濛，南投、埔里、竹山空氣品質指標（AQI）也經常超過150，達到紅害品質。草屯洪先生說，南投空汙嚴重，好山、好水也黯然失色。

南投縣環保局說，南投縣因地理位置，每年10月到隔年3月東北季風，南投位於下風處，汙染物累積造成空氣品質惡化。縣府透過空氣監測設施雲端平台警示功能通報，能夠即時警示細懸浮微粒(PM 2.5)上升，提醒民眾減少戶外活動。

雖然空氣汙染來自境外，為了減少縣內營建工程揚塵影響環境，環保局也要求營建工程加強出入口及周邊環境灑水，今年大型工地更要求設置監測看板，提供空氣品質數據讓附近居民瞭解，業者也得做好防護措施。

此外，省道台16線5.2公里及10.2公里處裝設路面色差自動辨識系統，有效加強管制車輛清洗，降低泥水及塵土汙染路面，要求老舊柴油車輛更新替換，近5年環保期別一至三期車輛已從107年80.2%降至去年58.47%。

也有業者汰換最新的六期別車輛，降低環境負荷外，更提升企業形象，降低民眾對於營建工程不佳觀感。