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體驗中捷1日小站長 限量40人！3月19日起開放報名

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
小朋友穿上中捷制服，藉由導覽、闖關集章、DIY活動，體驗站長工作日常及了解捷運系統如何運作。圖／台中捷運公司提供
小朋友穿上中捷制服，藉由導覽、闖關集章、DIY活動，體驗站長工作日常及了解捷運系統如何運作。圖／台中捷運公司提供

慶祝台中捷運綠線通車滿2周年，台中捷運公司首度於兒童節連假推出「捷運小小站長體驗」活動，小朋友可穿上中捷制服，藉由導覽、闖關集章、DIY活動，體驗站長工作日常及了解捷運系統如何運作，還能得到超值好禮。

中捷公司表示，小小站長體驗活動將在4月1日、2日共舉辦4場，每場限20位，歡迎4至8歲小朋友參加，報名費400元，3月19日上午10時起開放網路報名。

中捷公司表示，捷運綠線通車至4月25日將滿2周年，今年周年慶首波活動特別結合兒童節，針對4至8歲（出生年月介於2015年4月至2019年4月）的孩童，在舊社站及市政府站舉辦「捷運小小站長體驗」活動，4月1日、2日每日上午9時、下午2時各一場，每場限20位小朋友，每位小朋友限2位大人陪同。

中捷公司提到，小小站長將穿上制服背心，在導覽站長帶領下，了解站長的工作日常，以及搭乘捷運要注意的禮儀、捷運站與行控中心如何聯絡等實用知識。聽完導覽站長介紹後，小朋友進入闖關遊戲，闖關成功將得到紀念證書。

中捷公司指出，捷運是綠色運具，小朋友在體驗活動中也透過實際搭乘捷運、DIY綠能風車，對如何落實節能減碳留下深刻印象。體驗活動結束後，中捷準備好禮送給小朋友，包括捷運小綠綠卡套1份，以及松竹站蜜友小冰棒兌換券、國立自然科學博物館植物園門票各1張。

小小站長將在導覽站長帶領下完成任務。圖／台中捷運公司提供
小小站長將在導覽站長帶領下完成任務。圖／台中捷運公司提供

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