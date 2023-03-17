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南投偏鄉緊急救護跨大步 水里急診救護站啟動夜間急診

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣終於不必再為急診憂心了，水里急診救護站啟用後，初期先由夜間急診提供偏鄉醫療服務。圖／南投縣政府提供
南投縣終於不必再為急診憂心了，水里急診救護站啟用後，初期先由夜間急診提供偏鄉醫療服務。圖／南投縣政府提供

水里、信義偏鄉缺乏醫療資源，反應有緊急狀況需就醫時，因救護車程時間長，亟需設立急診救護站，縣長許淑華上任後責成南投衛生局盡速規畫，得到彰化基督教醫院及南投基督教醫院協助，終於成立水里急診救護站，初期運作先由夜間急診提供服務，後續將依縣民需求評估24小時服務可行性。

南投衛生局表示，水里、信義、集集4萬多位居民，不必再為急診憂心了！水里急診救護站，外觀和一般診所差不多，但該有的緊急醫療人員及器材，可是一應俱全，目前先提供夜間8時30分至上午8時急診服務，醫療後送將採「綠色通道」方式期能獲得適當的照護。

副縣長王瑞德指出，水里急診救站為急救中護繼站，提供即時就近的緊急醫療處置，醫護團隊評估需要再轉送急救責任醫院，可提升急救效益，急診救護站，由急救責任醫院急診醫護團隊駐診，提供即時醫療照護，感謝彰化基督教醫院及南投基督教醫院率先投入，未來將協調縣內急救責任醫院持續運作。

彰基醫院表示，彰基總院為雲彰投唯一的醫學中心，過去不少南投縣危急病人，都在南基醫院或彰基總院後送後，得到良好的救治；考量到偏鄉緊急醫療不足，由南基醫院醫療團隊在水里鄉設置急診醫療站；同時將醫學中心等級的高品質服務帶到最前線，和最需要的偏鄉，爭取疾病黃金搶救時間。

水里急診救護站內的醫療設備，包括十二導程心電圖，另有救命用的電擊器及心律監視器，不但可以監視心跳變化，危及時刻可以實施心臟電擊處理；還有隨身攜帶型的超音波有助醫生診療。此外還備有類似電鑽的電動骨針等救命利器，可以搶救車禍病人等等。水里急診救護站位於水里火車站附近民權路190號，幼幼耳鼻喉科診所隔壁，每日晚上8時30分至上午8時，連絡電話049-2776673。

南投縣終於不必再為急診憂心了，水里急診救護站啟用後，初期先由夜間急診提供偏鄉醫療服務。圖／南投縣政府提供
南投縣終於不必再為急診憂心了，水里急診救護站啟用後，初期先由夜間急診提供偏鄉醫療服務。圖／南投縣政府提供

南投 衛生局 偏鄉

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