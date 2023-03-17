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「鷹揚八卦」賞鷹市集 台化提供免費接駁公車及停車位

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
每年春分期間，總有成千上萬灰面鵟鷹飛越八卦山。圖／彰化縣野鳥學會提供
每年春分期間，總有成千上萬灰面鵟鷹飛越八卦山。圖／彰化縣野鳥學會提供

到今年已走過30年的「鷹揚八卦」活動，今年擴大辦理，活動重頭戲是3月18到19日在芬園文德國小舉辦的南路鷹生態市集，在參山國家風景區管理處規劃下，將提供兩條免費接駁車服務，分別從彰化火車站及台塑生醫健康悠活館發車，民眾可多加利用。

每年春分期間，灰面鵟鷹過境八卦山脈，眾所期待的生態界大事，成千灰面鵟鷹（南路鷹）乘著氣流，盤旋在八卦山脈上空的景象十分壯觀，清晨的起鷹、傍晚的落鷹更是讓人感動。

台塑關係企業表示，為秉持著社會參與及環境永續的理念，此次結合「鷹揚八卦」活動，包括台化公司、台塑生醫、Formosa樂活圈特別提供免費接駁公車及停車位，方便民眾乘車前往文德國小，一同觀賞灰面鵟鷹或其他猛禽振翅翱翔的英姿。

「鷹揚八卦」系列活動重頭戲「南路鷹市集」，3月18到19日在芬園鄉文德國小舉辦，由於在八卦山區停車不方便，且為了避免車潮影響交通，甚至干擾到鷹群，主辦單位因此規劃了兩條免費接駁車。

這兩條接費接駁車的路線，一是從彰化火車站直達芬園鄉文德國小，8時30分開始，共有5班次；另一條則由台塑生醫健康悠活館（彰化縣彰化市中山路三段359號）上午9時開始，每35分鐘一班車直達芬園鄉文德國小，共有11班次。歡迎民眾多加利用。

3月18日到3月19日在芬園文德國小舉辦的南路鷹生態市集，提供各式各樣的手作體驗、餐飲美食、生態展示、生態導覽、手作教室、小灰故事屋-陸爸爸說演故事劇場等，並且可以在文德國小觀景台觀賞灰面鵟鷹或其他猛禽振翅翱翔的英姿。

彰化縣政府也特別準備了1200株桂花，只要活動期間在文德國小的生態市集中完成3個闖關遊戲，就可兌換1株桂花或灰面鵟鷹金屬胸章(二擇一)。

相關資訊可查詢參山臉書粉絲專頁https://zh-tw.facebook.com/trimnt/及「賞鷹專車」報名專線https://www.beclass.com/rid=274b0a26405d9b6a8eb8

每年春分期間，總有成千上萬灰面鵟鷹飛越八卦山。圖／彰化縣野鳥學會提供
每年春分期間，總有成千上萬灰面鵟鷹飛越八卦山。圖／彰化縣野鳥學會提供

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