彰化社頭第一屆杜鵑花節將登場 花海農特產品等你來

彰化縣花季次遞展開，先有櫻花打頭陣，社頭鄉忠義路杜鵑花接力上場，鄉公所將舉辦第一屆杜鵑花節。今天鄉長蕭浚二前往勘查花道，並表示將補植1千株杜鵑花，讓明年春天杜鵑花美景更勝今年。

社頭鄉忠義路側是清水岩排水，前鄉前魏陳春惠24年前在水岸邊種植杜鵑花和小葉欖仁等喬木，每年三月綻放的紅、白、粉色杜鵑花綿延近1公里點綴忠義路成花道，總是引來遊客佇足拍照，也有民眾舉家散步，徜徉在滿滿春意中。