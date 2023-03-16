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彰化社頭第一屆杜鵑花節將登場 花海農特產品等你來

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉忠義路的杜鵑花已開七成，花道迤邐，景色怡人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉忠義路的杜鵑花已開七成，花道迤邐，景色怡人。記者簡慧珍／攝影

彰化縣花季次遞展開，先有櫻花打頭陣，社頭鄉忠義路杜鵑花接力上場，鄉公所將舉辦第一屆杜鵑花節。今天鄉長蕭浚二前往勘查花道，並表示將補植1千株杜鵑花，讓明年春天杜鵑花美景更勝今年。

社頭鄉忠義路側是清水岩排水，前鄉前魏陳春惠24年前在水岸邊種植杜鵑花和小葉欖仁等喬木，每年三月綻放的紅、白、粉色杜鵑花綿延近1公里點綴忠義路成花道，總是引來遊客佇足拍照，也有民眾舉家散步，徜徉在滿滿春意中。

蕭浚二說，社頭鄉是織襪故鄉也盛產芭樂等農產品，鄉公所今年首度整合年度活動，3月18日、19日「2023社頭杜鵑花季」杜鵑花季先開跑，現場有千人種杜鵑、發票換樹苗、兒童繪畫寫生比賽等活動，還有社區團體才藝表演和地方農特產品展售與品嘗，遊客來社頭旅遊不只賞花，還可以買芭樂、襪和農特產品。

彰化縣社頭鄉長蕭浚二將舉辦第一屆杜鵑花節。圖／社頭鄉公所提供
彰化縣社頭鄉長蕭浚二將舉辦第一屆杜鵑花節。圖／社頭鄉公所提供

杜鵑花 社頭鄉

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