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彰化二林西斗媽祖降駕聖示 信眾急募80萬救土耳其震災

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
二林地區慈濟志工今天帶著鮮花素果參拜西斗天后宮媽祖，並贈送感謝狀給廟方。圖／慈濟基金會提供
二林地區慈濟志工今天帶著鮮花素果參拜西斗天后宮媽祖，並贈送感謝狀給廟方。圖／慈濟基金會提供

愛心果然無國界，彰化縣二林鎮西斗天后宮日前貼出公告，媽祖2月18日降駕聖示要捐款濟助土耳其與敘利亞的震災災民。今天二林地區慈濟志工備妥鮮花素果和感謝狀獻給西斗天后宮媽祖，謝謝媽祖與信眾的慈悲大愛。

二林鎮西斗天后宮建廟95年，根據廟方公告「2月18日媽祖降駕指示本宮管理委員會，由慈善基金捐款八十萬元，援助土耳其、敘利亞受災區。」西斗天后宮管理委員會和信徒積極募款，把面額80萬元支票送到慈濟基金。

二林地區慈濟志工今天帶著鮮花素果參拜西斗天后宮媽祖，並贈送感謝狀給廟方。慈濟志工指出，西斗天后宮媽祖的願力發揮拋磚引玉力量，募款所得全數交由慈濟統籌運用在土耳其、敘利亞賑災，幫助當地眾生度過難關，募款過程不只是媽祖信眾的發心，也有天后宮媽祖聞聲救苦的慈悲大愛，期待社會大眾發揮「無畏大愛」精神募心募愛幫助震災災民。

媽祖 土耳其

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