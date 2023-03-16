299吃到飽通勤方案 中捷估最多可增加1.5萬人添千萬收入

台中市政府推出通勤月票方案，299元可搭捷運、台鐵吃到飽，中捷運董事長林志盈說，這項方案可增加中捷7500名到1萬5000名乘客，估日運量推升到5萬人，中捷月盈收最多可增加上千萬元。中捷去年虧損降為5.9億，另以太陽能發電售電減少虧損。

中捷董事長林志盈說，中捷目前日運量約3.5萬人，每人平均每天搭乘花費25元，每月超過299元的有7234人，市府推299月票，預估可增加乘客7500人到1萬5000人，增加盈收500多萬到1100多萬。

林志盈說，市府宣布市民限定299吃到飽方案，以明道中學為例，學生方便搭台鐵轉捷運到九德站通勤上學，長期火車、捷運坐下來所費不貲，校方也表示吃到飽方案是一大福音。另有在中科后里園區上班族轉乘捷運、台鐵上班較方便，有通勤月票，市民更願搭乘。

中捷去年虧損降為5.9億，中捷開源節流以太陽能發電售電減少虧損，林志盈說，對於中市通勤月票樂觀其成，預期可吸引更多通勤族加入坐捷運行列，增加中捷收入。