快訊

面臨困境怎收場？小摩分析師點「瑞信3結局」：最可能被收購

超值股東會紀念品又來了！25檔圖表一次看「這最超值」

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒莊智淵闖進男雙4強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

299吃到飽通勤方案 中捷估最多可增加1.5萬人添千萬收入

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷預估，299吃到飽方案應預估可多帶進7500到1萬5000名捷運乘客，增加1000萬收入。記者黃仲裕／攝影
中捷預估，299吃到飽方案應預估可多帶進7500到1萬5000名捷運乘客，增加1000萬收入。記者黃仲裕／攝影

台中市政府推出通勤月票方案，299元可搭捷運、台鐵吃到飽中捷運董事長林志盈說，這項方案可增加中捷7500名到1萬5000名乘客，估日運量推升到5萬人，中捷月盈收最多可增加上千萬元。中捷去年虧損降為5.9億，另以太陽能發電售電減少虧損。

中捷董事長林志盈說，中捷目前日運量約3.5萬人，每人平均每天搭乘花費25元，每月超過299元的有7234人，市府推299月票，預估可增加乘客7500人到1萬5000人，增加盈收500多萬到1100多萬。

林志盈說，市府宣布市民限定299吃到飽方案，以明道中學為例，學生方便搭台鐵轉捷運到九德站通勤上學，長期火車、捷運坐下來所費不貲，校方也表示吃到飽方案是一大福音。另有在中科后里園區上班族轉乘捷運、台鐵上班較方便，有通勤月票，市民更願搭乘。

中捷去年虧損降為5.9億，中捷開源節流以太陽能發電售電減少虧損，林志盈說，對於中市通勤月票樂觀其成，預期可吸引更多通勤族加入坐捷運行列，增加中捷收入。

議員劉士州針對交通月票299加台鐵、吃到飽專案，詢問交通局是否額外造成市庫負擔？交通局長葉昭甫說，依中央期程，下半年才開始，市府相關預算還在精算中，另因之前的疫情，公車搭乘率不如以往，預算有剩餘都回歸市庫，未來還要視實際購票的情形，才能確認經費。

中捷預估，299吃到飽方案應預估可多帶進7500到1萬5000名捷運乘客，增加1000萬收入。圖／中捷提供
中捷預估，299吃到飽方案應預估可多帶進7500到1萬5000名捷運乘客，增加1000萬收入。圖／中捷提供

吃到飽 中捷 交通月票

延伸閱讀

北市內科交通改善秀成果 幹道通勤時間減5％、堤頂一樣塞

台中月票通勤吃到飽納入台鐵 何欣純：最先提出盲點請市府補救

中部生活圈通勤方案 盧秀燕兩點半宣布最新方案

盧秀燕質疑交通月票補助不公 高市府：台中市誤解了

相關新聞

299吃到飽通勤方案 中捷估最多可增加1.5萬人添千萬收入

台中市政府推出通勤月票方案，299元可搭捷運、台鐵吃到飽，中捷運董事長林志盈說，這項方案可增加中捷7500名到1萬500...

蓋蛋殼？台中巨蛋逾99億經費無法反映通膨 議員：哪個天才想的

台中市議會開第四屆第一次臨時會，今教育文化委員審查台中巨蛋預算，議員李中發現99.8億根本無法反映工料漲幅，他逼問之前追...

新加坡環境局參訪南投 雙方交流垃圾處理經驗

南投因無焚化爐，現階段透過篩分打包系統，堆置垃圾等待處置，新加坡國家環境局派員來訪，了解南投垃圾篩分運作機制，雙方也針對...

民代爭中市、大安肉品市場轉型升級 農委會：全力協助

台中肉品市場、大安區肉品市場欲建立、升級冷鏈系統，立委楊瓊瓔今邀集農委會舉行協調會。楊瓊瓔說，台中肉品市場將建置肉品物流...

野草燒不停「台中許瑋甯」小花當宣導大使 掃墓別燒墓

台中市政府民政局邀請廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」，拍攝影片宣導掃墓「四不二記得」，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥...

宛如彩虹霜淇淋 中社花市魯冰花盛開

出天來了，花兒盛開！台中市后里中社觀光花市魯冰花已達盛開，有黃、白、紫紅色等花田，遊客慕名前往拍照。農友賴啟文指出，中社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦