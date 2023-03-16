聽新聞
test
0:00 / 0:00
299吃到飽通勤方案 中捷估最多可增加1.5萬人添千萬收入
台中市政府推出通勤月票方案，299元可搭捷運、台鐵吃到飽，中捷運董事長林志盈說，這項方案可增加中捷7500名到1萬5000名乘客，估日運量推升到5萬人，中捷月盈收最多可增加上千萬元。中捷去年虧損降為5.9億，另以太陽能發電售電減少虧損。
中捷董事長林志盈說，中捷目前日運量約3.5萬人，每人平均每天搭乘花費25元，每月超過299元的有7234人，市府推299月票，預估可增加乘客7500人到1萬5000人，增加盈收500多萬到1100多萬。
林志盈說，市府宣布市民限定299吃到飽方案，以明道中學為例，學生方便搭台鐵轉捷運到九德站通勤上學，長期火車、捷運坐下來所費不貲，校方也表示吃到飽方案是一大福音。另有在中科后里園區上班族轉乘捷運、台鐵上班較方便，有通勤月票，市民更願搭乘。
中捷去年虧損降為5.9億，中捷開源節流以太陽能發電售電減少虧損，林志盈說，對於中市通勤月票樂觀其成，預期可吸引更多通勤族加入坐捷運行列，增加中捷收入。
議員劉士州針對交通月票299加台鐵、吃到飽專案，詢問交通局是否額外造成市庫負擔？交通局長葉昭甫說，依中央期程，下半年才開始，市府相關預算還在精算中，另因之前的疫情，公車搭乘率不如以往，預算有剩餘都回歸市庫，未來還要視實際購票的情形，才能確認經費。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言