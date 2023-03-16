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新加坡環境局參訪南投 雙方交流垃圾處理經驗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影

南投因無焚化爐，現階段透過篩分打包系統，堆置垃圾等待處置，新加坡國家環境局派員來訪，了解南投垃圾篩分運作機制，雙方也針對垃圾處理議題交流分享經驗，盼相互增進垃圾處理技術，達到垃圾減量，環境永續目標。

南投縣副縣長王瑞德今於縣府接待新加坡國家環境局廢棄物基礎設施與工程部基礎設施規劃設計二處專案經理陳威建（Mr. James Chin）等3人訪問團，針對雙方垃圾處理交流分享，王瑞德感謝新加坡訪問團遠道來訪，盼彼此都獲良好經驗。

新加坡專案經理陳威建表示，新加坡地小人稠，除利用資源回收、能源再利用及焚化技術等方案處理，其中回收利用率高達55%，另焚化處理量約42%，為使未來垃圾處理更臻完善，同時也積極尋求新的垃圾處理技術及方案，因此來台交流。

該國環境局高級工程師黃嘉欣簡報中提到，該國從零廢棄物整體計畫、固體廢棄管理、廢棄物和資源管理策略，除了後端垃圾處置，也從生產端到消費對落實垃圾減量，進而達成垃圾處理能源化、資源再利用化及少量化等各方面成效。

環保局長李易書則說，新加坡與台灣類似，都同樣關注垃圾處理議題，新加坡一天垃圾量高達1萬9000公噸，透過4座焚化爐處理每天產生垃圾，足以處理垃圾，但仍落實將垃圾中的資收物篩分出來做燃料，積極朝向垃圾能源化方向邁進。

而南投雖面臨垃圾堆置困境，但這近年致力推動垃圾篩分打包技術，讓容易堆置也減少其體積，也促進掩埋場環境衛生，可供對方參考，而星國先進完善的焚化、後續再利用及底渣資源化技術等都則值得南投借鏡，此次交流具實質的指標意義。

新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影
新加坡國家環境局派員了解南投垃圾篩分運作機制，雙方就垃圾處理議題交流分享經驗，盼增進垃圾處理技術。記者賴香珊／攝影

新加坡 南投 廢棄物 焚化爐 資源回收

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