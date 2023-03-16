民代爭中市、大安肉品市場轉型升級 農委會：全力協助

台中肉品市場、大安區肉品市場欲建立、升級冷鏈系統，立委楊瓊瓔今邀集農委會舉行協調會。楊瓊瓔說，台中肉品市場將建置肉品物流及供應中心，預估需約6億9千萬元，另大安肉品市場規畫改善汙水、拍賣系統，車輛更新、冷鏈存儲等，經費約需1億8千多萬元。農委會允諾全力協助。

中市農委會主秘陳柏宏指出，台中肉品市場坐落北區，其中商業區土地為1萬2520平方公尺，肉品為民生必需品，故規畫推動拍賣評級制度、加強區域性肉品物流及供應，並加強建置冷鏈系統，總經費計畫約6億9千萬元。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，大安區肉品市場因應冷凍生鮮豬肉需求增加，配合政府政策，在農委會輔導下，積極推動改善汙水設施、拍賣系統升級、屠宰設備改善、車輛及冷鏈儲存運輸更新等，約需1億8千多萬元。

農委會畜牧處長張經緯指出，針對台中肉品市場改善計畫，建議計畫內容須再加強屠體拍賣、屠體評級及屠後理貨、大小分切等各階段比重及關聯性；中市農業局盼112年度，先核定總計畫規畫費2200萬元（農委會補助1600萬元、台中市政府自籌600萬元），農委會收到計畫案後，會盡速審查辦理。

另針對大安區肉品市場更新案，計畫1億8千多萬元經費，考量基金預算如保留，恐排擠下年度預算編列，建議先檢討計畫執行期程、補助額度調配，並分段驗收方式辦理，農委會會先匡列預算，並依計畫提報審查，盡速核定。

楊瓊瓔也提到，豐原(潭子)肉品處理場廢汙水設備老舊，要求市府盡速提送補助計畫，以符合放流水標準及改善場域環境。農委會允諾補助經費。

楊瓊瓔說，台中市二處肉品市場轉型不需再取得新土地，只要經費到位即可動工，盼中央儘速核定計畫，推動肉品市場拍賣、屠宰業務的升級及轉型，若能在產地將拍賣、評級、屠宰線、冷鏈設備提升，不僅能確保肉品的衛生安全，也能減少對周遭環境的影響。