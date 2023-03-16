快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野草燒不停「台中許瑋甯」小花當宣導大使 掃墓別燒墓

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府民政局邀廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」（右），拍攝影片，宣導掃墓「四不二記得」。圖／民政局提供
台中市政府民政局邀廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」（右），拍攝影片，宣導掃墓「四不二記得」。圖／民政局提供

台中市政府民政局邀請廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」，拍攝影片宣導掃墓「四不二記得」，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，記得滅餘燼、記得收垃圾，別讓「掃墓」變「燒墓」，讓祖先灰頭土臉。

民政局長吳世瑋說，中市2月啟動各區公墓除草作業，今年特別在龍井第1公墓及大肚第7公墓試辦設置「防火帶」，阻隔突發火勢蔓延；清明期間派員加強巡視墓區及宣導用火安全，呼籲民眾掃墓注意防火。

吳世瑋說明，消防局宣導人員各口路提醒不要任意燃燒雜草，並提供小水袋供民眾使用撲滅餘燼；每年也和環保局合作，在轄內各納骨塔或公墓現場設置紙錢集中區，並有巡墓員向掃墓民眾宣導「紙錢集中燒」，呼籲民眾祭祖貴在誠心，集中焚燒誠心不打折。

為避免公墓附近交通壅塞，3月18日起至4月5日將於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，其中豐原區採藍、紅兩路線，起站均在豐原區公所旁（育德街）搭乘，藍線至豐原納骨塔、紅線則經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）；后里區於中科管理局停1停車場（臨近后科路與馬場路路口）搭乘至后里區第一公墓納骨堂塔；太平區則於太平第一花園公墓辦公室停車場至懷恩堂。

沙鹿區在中山路進入示範公墓的管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘至沙鹿納骨塔前；霧峰區則於霧峰區中正路144巷巷口（簡易自來水廠旁）搭乘至霧峰第五公墓，假日掃墓並視各墓區情況進行交通管制、禁止私人車輛進入墓區，歡迎民眾多加運用。

台中市政府民政局邀廣告新星有「台中許瑋甯」的「小花」，拍攝影片，宣導掃墓「四不二記得」。記者陳秋雲／翻攝
台中市政府民政局邀廣告新星有「台中許瑋甯」的「小花」，拍攝影片，宣導掃墓「四不二記得」。記者陳秋雲／翻攝

延伸閱讀

淡水北新路清明掃墓交通疏導 後天開始分流管制

新北貢寮公墓聯外道路狹小 清明連假免費接駁車

「雙春兼閨月」神助攻 白色情人節中市結婚對數創新高

大溪納骨塔墓區掃墓爆塞車民怨 桃警交管路線提前上路

相關新聞

蓋蛋殼？台中巨蛋逾99億經費無法反映通膨 議員：哪個天才想的

台中市議會開第四屆第一次臨時會，今教育文化委員審查台中巨蛋預算，議員李中發現99.8億根本無法反映工料漲幅，他逼問之前追...

299吃到飽通勤方案 中捷估最多可帶1.5萬人增千萬收入

台中市政府推出通勤月票方案，299元可搭捷運、台鐵吃到飽，中捷運董事長林志盈說，這項方案可增加中捷7500名到1萬500...

新加坡環境局參訪南投 雙方交流垃圾處理經驗

南投因無焚化爐，現階段透過篩分打包系統，堆置垃圾等待處置，新加坡國家環境局派員來訪，了解南投垃圾篩分運作機制，雙方也針對...

民代爭中市、大安肉品市場轉型升級 農委會：全力協助

台中肉品市場、大安區肉品市場欲建立、升級冷鏈系統，立委楊瓊瓔今邀集農委會舉行協調會。楊瓊瓔說，台中肉品市場將建置肉品物流...

野草燒不停「台中許瑋甯」小花當宣導大使 掃墓別燒墓

台中市政府民政局邀請廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」，拍攝影片宣導掃墓「四不二記得」，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥...

宛如彩虹霜淇淋 中社花市魯冰花盛開

出天來了，花兒盛開！台中市后里中社觀光花市魯冰花已達盛開，有黃、白、紫紅色等花田，遊客慕名前往拍照。農友賴啟文指出，中社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦