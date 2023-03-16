野草燒不停「台中許瑋甯」小花當宣導大使 掃墓別燒墓

台中市政府民政局邀請廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」，拍攝影片宣導掃墓「四不二記得」，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，記得滅餘燼、記得收垃圾，別讓「掃墓」變「燒墓」，讓祖先灰頭土臉。

民政局長吳世瑋說，中市2月啟動各區公墓除草作業，今年特別在龍井第1公墓及大肚第7公墓試辦設置「防火帶」，阻隔突發火勢蔓延；清明期間派員加強巡視墓區及宣導用火安全，呼籲民眾掃墓注意防火。

吳世瑋說明，消防局宣導人員各口路提醒不要任意燃燒雜草，並提供小水袋供民眾使用撲滅餘燼；每年也和環保局合作，在轄內各納骨塔或公墓現場設置紙錢集中區，並有巡墓員向掃墓民眾宣導「紙錢集中燒」，呼籲民眾祭祖貴在誠心，集中焚燒誠心不打折。

為避免公墓附近交通壅塞，3月18日起至4月5日將於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，其中豐原區採藍、紅兩路線，起站均在豐原區公所旁（育德街）搭乘，藍線至豐原納骨塔、紅線則經一貫道至牌樓（豐原區第八公墓範圍）；后里區於中科管理局停1停車場（臨近后科路與馬場路路口）搭乘至后里區第一公墓納骨堂塔；太平區則於太平第一花園公墓辦公室停車場至懷恩堂。

沙鹿區在中山路進入示範公墓的管制點（馬旺瓦斯分裝廠附近）搭乘至沙鹿納骨塔前；霧峰區則於霧峰區中正路144巷巷口（簡易自來水廠旁）搭乘至霧峰第五公墓，假日掃墓並視各墓區情況進行交通管制、禁止私人車輛進入墓區，歡迎民眾多加運用。