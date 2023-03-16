中市編8000萬補助駕駛輔助系統 減少公車撞行人悲劇

台中市交通局補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)，總經費8000萬，今年與明年分列4000萬元，ADAS 能幫助駕駛實現安全駕車、自動駕駛的輔助系統，保護行車及行人安全。今年第一次追加4000萬，明年再增加4000萬，以業者新購車輛優先補助，業者需自付51%。議員黃守達建議全面補助，市府還要研議。

2022年12月27日，豐原客運發生公車撞行人事故，造成2死1傷，交通局檢討後，要求客運業者研議安裝「先進駕駛輔助系統」，降低駕駛行為中的人為失誤，保障用路人安全。

市議會今舉行臨時會分組審查，議員楊大鋐問交通局今年預計要如何辦理？預期效益如何？交通局長葉昭甫說，ADAS優先補助新購車輛，業者自籌51%。議員黃守達建議，交通局後續應針對本市所有公車都要去要求業者應全數加裝。

另交通局提出行人安全改善計畫，追加600萬預算，議會審查通過。不過議員陳淑華要求交通局應站在友善行人、整體改善行人空間規劃，盤點全市應改善的危險路口，列出改善地點及改善計畫、執行預算；議員陳政顯指出，去年底發生公車撞死母嬰的路口，除退縮行穿線以遠離路口，並增設行穿線感應照明。

交通局指出，為提升行人安全，去年除定期檢討幹道路口支道最小綠燈時間，是否符合設置規定，並增設庇設島50處、行穿線退縮有90處，也在學區、住宅區及商圈內繪設117條標線型人行道，以及學校、大型路口等處，累積增設525處綠斑馬，未來行人安全改善計畫也會在4、5月進行，提升路口通行安全。

議員黃健豪說，樂見市府提出該預算去做改善，但因行人安全的交通工程廣大，請交通局後續應針對整體的交通空間提出改善計畫。