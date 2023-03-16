快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

中市編8000萬補助駕駛輔助系統 減少公車撞行人悲劇

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局8000萬，將補助客運業者裝置駕駛輔助系統建置(ADAS）保護行車及行人安全。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局8000萬，將補助客運業者裝置駕駛輔助系統建置(ADAS）保護行車及行人安全。記者陳秋雲／攝影

台中市交通局補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)，總經費8000萬，今年與明年分列4000萬元，ADAS 能幫助駕駛實現安全駕車、自動駕駛的輔助系統，保護行車及行人安全。今年第一次追加4000萬，明年再增加4000萬，以業者新購車輛優先補助，業者需自付51%。議員黃守達建議全面補助，市府還要研議。

2022年12月27日，豐原客運發生公車撞行人事故，造成2死1傷，交通局檢討後，要求客運業者研議安裝「先進駕駛輔助系統」，降低駕駛行為中的人為失誤，保障用路人安全。

市議會今舉行臨時會分組審查，議員楊大鋐問交通局今年預計要如何辦理？預期效益如何？交通局長葉昭甫說，ADAS優先補助新購車輛，業者自籌51%。議員黃守達建議，交通局後續應針對本市所有公車都要去要求業者應全數加裝。

另交通局提出行人安全改善計畫，追加600萬預算，議會審查通過。不過議員陳淑華要求交通局應站在友善行人、整體改善行人空間規劃，盤點全市應改善的危險路口，列出改善地點及改善計畫、執行預算；議員陳政顯指出，去年底發生公車撞死母嬰的路口，除退縮行穿線以遠離路口，並增設行穿線感應照明。

交通局指出，為提升行人安全，去年除定期檢討幹道路口支道最小綠燈時間，是否符合設置規定，並增設庇設島50處、行穿線退縮有90處，也在學區、住宅區及商圈內繪設117條標線型人行道，以及學校、大型路口等處，累積增設525處綠斑馬，未來行人安全改善計畫也會在4、5月進行，提升路口通行安全。

議員黃健豪說，樂見市府提出該預算去做改善，但因行人安全的交通工程廣大，請交通局後續應針對整體的交通空間提出改善計畫。

公車

延伸閱讀

汐止機車騎上人行道危險 將墊高保行人安全

等嘸車！中市公車脫班學生遭海放 家長打爆議員電話

高雄399元市區通勤月票陳其邁拚場？ 盧秀燕：絕不會讓台中吃虧

黃國書不再參選立委地方震撼 綠營：中六選區團結拚勝

相關新聞

蓋蛋殼？台中巨蛋逾99億經費無法反映通膨 議員：哪個天才想的

台中市議會開第四屆第一次臨時會，今教育文化委員審查台中巨蛋預算，議員李中發現99.8億根本無法反映工料漲幅，他逼問之前追...

新加坡環境局參訪南投 雙方交流垃圾處理經驗

南投因無焚化爐，現階段透過篩分打包系統，堆置垃圾等待處置，新加坡國家環境局派員來訪，了解南投垃圾篩分運作機制，雙方也針對...

民代爭中市、大安肉品市場轉型升級 農委會：全力協助

台中肉品市場、大安區肉品市場欲建立、升級冷鏈系統，立委楊瓊瓔今邀集農委會舉行協調會。楊瓊瓔說，台中肉品市場將建置肉品物流...

野草燒不停「台中許瑋甯」小花當宣導大使 掃墓別燒墓

台中市政府民政局邀請廣告新星有「台中許瑋甯」之稱的「小花」，拍攝影片宣導掃墓「四不二記得」，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥...

宛如彩虹霜淇淋 中社花市魯冰花盛開

出天來了，花兒盛開！台中市后里中社觀光花市魯冰花已達盛開，有黃、白、紫紅色等花田，遊客慕名前往拍照。農友賴啟文指出，中社...

中市編8000萬補助駕駛輔助系統 減少公車撞行人悲劇

台中市交通局補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)，總經費8000萬，今年與明年分列4000萬元，ADAS 能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦