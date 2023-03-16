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彰化大城再傳禽流感 今年累計7場共撲殺25萬隻家禽

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成土雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成土雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供

彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬1129隻土雞，這是彰化縣今年以來第7場禽流感案例場，合計已撲殺逾25萬隻。

彰化縣到今天為止，感染禽流感病毒的7場案例場中，土雞場2場、蛋雞場3場、鵪鶉場2場，分別位在大城、芳苑及鹿港等沿海鄉鎮。

彰化縣動物防疫所表示，本月12日接獲大城鄉1場土雞場主動通報場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，14日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天前往完成撲及消毒工作。

動物防疫所提醒，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

彰化縣政府呼籲請養禽業者務必落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成土雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成土雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成土雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣大城鄉再傳一場土雞場確診禽流感病毒，彰化縣動物防治所防疫人員今天完成土雞場撲殺清場及消毒工作。圖／彰化縣政府提供

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