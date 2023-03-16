柯文哲參訪水五金產業 實際體驗身體不便者使用衛浴

民眾黨主席柯文哲今天上午到芳苑拜訪知名畫家陳炳臣的工作室，下午到彰化縣水五金發展協會參訪，在參觀產品時，還實際穿戴物件，體驗身體不便者如何使用衛浴設備，在與業者座談，柯文哲建議業者應發展品牌，甚至走向自動化，才有前途。

柯文哲是由民眾黨彰化縣黨部主委張雪如陪同，到彰化縣水五金發展協會參訪，協會理事長陳啟鋒為柯文哲簡報時表示，彰化縣水五金聚落主要在鹿港鎮頂番婆，約在1950到1980年，目前約有700家廠商，廠家數占全國8成，目前全國衛浴設備及五金產年產值約600億元，頂番婆就占了8成，是重要的水五金聚落，因此有「水龍頭故鄉」之稱。

陳啟鋒提到目前水五金產業的困境，像台灣很多頂極豪宅都不會用台灣產品，宣稱都使用美國及德國產品，做為市產區隔，但其實美國及德國這些高級產品，其實電鍍都在台灣做的，然後運回去組裝，再由我們的代理商進口到國內，在台灣只賣五千，回頭運回台灣可賣到五萬，差價就是十倍，對於便宜產品，還要面對大陸及東南亞國家的競爭，只能走向少量、多樣及精緻化發展。

柯文哲則認為，台灣要用國家的力量，協助業者發展自己的品牌，不要只是為人代工，且經營規要大，並要自動化，才有前途。但陳啟鋒說，推品牌是很辛苦的，往往 在推品牌當下，就會被知名大廠封殺，而且自動化動輒上億，要廠商投下這麼資本不是那麼容易的事。

柯文哲上午到山生於彰化芳苑漁村的畫家陳炳臣工作室參觀，兩人暢談藝術及創作，以及文化對一個國家的重要性。對於陳炳臣突破傳統，以不使用筆的方式創作，打造屬於個人專有的作品識別度，獨特的方式讓他獲獎連連，感到好奇，連連詢問創作的過程。