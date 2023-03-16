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東勢林場螢火蟲季18日開鑼 4月中旬大爆發

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供

東勢林場是中部地區著名的賞螢聖地，林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，為今年的螢火蟲季揭開序幕，林場副場長張銘鐘指出，預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬，油桐花則在4月底，目前4月假日訂房幾乎全滿，民眾可把握平日機會，上山欣賞夜空小精靈。

東勢林場指出，3月18日螢火蟲季開鑼，將邀請立法委員江啟臣、台中市議員吳振嘉、行政院農業委員會水土保持局組長簡俊發、彰化縣農會總幹事張建豐等人共同主持開鑼儀式，整體螢火蟲季將持續到4月底。

現場將有豐薩克薩克斯風樂團、菁湛長笛樂團、豐原社大樂團、律動健康舞蹈等團體表演精彩的節目，以溫馨快樂的愉悅氣氛為今年的螢火蟲季揭開序幕，宣告一年一度的賞螢盛會開始。

東勢林場為保護螢火蟲的棲地，園區內不施用農藥或除草劑，皆以人工除草方式來除草，園區內各種水土保持設施在施做時，皆以營造生態棲地和自然復育的多元目標，採自然生態工法，就地取材原則，以達到自然永續的生態環境。

東勢林場遊樂區的螢火蟲以「黑翅螢」為主，4月份中旬是最佳觀賞期，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。

林場指出，4、5月正值螢火蟲飛舞、桐花綻放的季節，歡迎大家到東勢林場遊樂區來趟日賞桐花、夜賞螢的身心靈之旅。

東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供
東勢林場是中部地區著名的賞螢聖地，林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，為今年的螢火蟲季揭開序幕。圖／東勢林場提供
東勢林場是中部地區著名的賞螢聖地，林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，為今年的螢火蟲季揭開序幕。圖／東勢林場提供
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供
東勢林場本周六(18日)下午1點半將舉行「2023東勢林場螢火蟲季開鑼暨水土保持成果展」，林場預估今年螢火蟲大發生期落在4月中旬。圖／東勢林場提供

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