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等嘸車！中市公車脫班學生遭海放 家長打爆議員電話

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市500及525路公車今天上午無預警脫班，家長抗議影響學生受教權益。圖／台中市議員吳呈賢提供
台中市500及525路公車今天上午無預警脫班，家長抗議影響學生受教權益。圖／台中市議員吳呈賢提供

台中市500及525路公車今天上午無預警脫班，沿線近50多名台中二中及文華高中學生「等嘸車」，眼見即將遲到，趕緊求救家長接送，或直接騎iBike到校。市議員吳呈賢一早接到10多通家長投訴電話，經詢問交通局公共運輸及捷運工程處，才得知因司機確診及身體不適，公車業者調度不及，致500及525路公車脫班，交通局將依規定開罰。

吳呈賢今天一早陸續接獲10多名家長的陳情電話，指台中市公車500及525路今天上午6點及6點15分的班次皆脫班，孩子在大雅郵局等不到公車，有人直接從大雅騎iBike到台中二中，有的則打電話求救家長接送到學校，估有近50名學生受影響。

家長向他投訴，525路公車紀錄不良，昨天上午有2班脫班，今天上午又脫班，而500公車今天上午也脫班，影響學生就學權益。

吳呈賢指出，500及525路公車路線行駛大雅區中清路至台中二中及文華高中，是大雅區學子通學的主要交通工具，他立即向交通局詢問。

據吳了解，中鹿525的駕駛確診，中客500鹿的駕駛為身體不舒服。交通局表示，今天上午500及525路確實皆因駕駛員身體不適，而有發車異常情形，交通局將依規懲處台中客運及中鹿客運，並輔導各公司進行運能調整及路線整併，提供市民穩定的大眾運輸服務。

台中市議員吳呈賢接獲多位家長陳情電話，指中市500及525路公車今天上午無預警脫班，影響學生受教權益，吳立即向交通局詢問。圖／台中市議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢接獲多位家長陳情電話，指中市500及525路公車今天上午無預警脫班，影響學生受教權益，吳立即向交通局詢問。圖／台中市議員吳呈賢提供
台中市500及525路公車今天上午無預警脫班，家長抗議影響學生受教權益。圖／台中市議員吳呈賢提供
台中市500及525路公車今天上午無預警脫班，家長抗議影響學生受教權益。圖／台中市議員吳呈賢提供

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