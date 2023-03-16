等嘸車！中市公車脫班學生遭海放 家長打爆議員電話

台中市500及525路公車今天上午無預警脫班，沿線近50多名台中二中及文華高中學生「等嘸車」，眼見即將遲到，趕緊求救家長接送，或直接騎iBike到校。市議員吳呈賢一早接到10多通家長投訴電話，經詢問交通局公共運輸及捷運工程處，才得知因司機確診及身體不適，公車業者調度不及，致500及525路公車脫班，交通局將依規定開罰。

吳呈賢今天一早陸續接獲10多名家長的陳情電話，指台中市公車500及525路今天上午6點及6點15分的班次皆脫班，孩子在大雅郵局等不到公車，有人直接從大雅騎iBike到台中二中，有的則打電話求救家長接送到學校，估有近50名學生受影響。

家長向他投訴，525路公車紀錄不良，昨天上午有2班脫班，今天上午又脫班，而500公車今天上午也脫班，影響學生就學權益。

吳呈賢指出，500及525路公車路線行駛大雅區中清路至台中二中及文華高中，是大雅區學子通學的主要交通工具，他立即向交通局詢問。