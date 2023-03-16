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清水溪木瓜潭堤防改善 營造安全舒適河岸空間

中央社／ 南投縣16日電

竹山鎮清水溪木瓜潭堤防老舊且環境雜亂，第四河川局投入約5000萬元進行堤防改善及整體環境營造，其中環境營造工程進度近9成將於4月完工，保障居民安全並成為舒適河岸空間。

莫拉克風災造成竹山鎮鯉魚里清水溪木瓜潭堤防破損，雖經修復，但歷經10年後龍門大橋下游左岸基礎裸露，時任立委的南投縣長許淑華積極向經濟部水利署第四河川局爭取經費新台幣1260萬元進行基礎保護工程，後續進一步推動3818萬元的木瓜潭整體環境營造工程。

許淑華今天與縣府工務處、第四河川局人員踏勘工程現況，許淑華說，首期堤防保護工程民國110年4月竣工，斥資860萬元完成龍門大橋往下游700公尺長堤防補強，第2期工程投入400萬元，23日動工接續補強首期未完成、長約580公尺的堤防基礎。

木瓜潭整體環境營造工程去年7月動工，施設947公尺長堤後花台、階梯、1100公尺堤頂步道、休憩平台、彩繪坡道、綠化植栽、安全欄杆、觀測亭等，工程進度近9成，預計4月完工，許淑華感謝水利署、四河局支持，以約5000萬元經費進行堤防改善及整體環境營造。

許淑華接受媒體聯訪表示，龍門大橋下游堤防雖經災後復建工程，但她109年任職立委接獲陳情指堤防仍有需加強改善處且環境雜草叢生，經與四河局實地勘查獲同意辦理，相關工程進入最後階段，今天特別再來關心現況，完工後除可保障沿岸居民安全，也增添休憩據點及舒適的河岸空間。

許淑華 水利署

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