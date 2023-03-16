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蛋荒！外送平台搜尋次數是以往的3倍 台中訂單量最多食物是這個
蛋荒，外送平台最能感受。外送平台富胖達Foodpanda今指出，上周有關「蛋」的搜尋是以往的3倍，而且只要一有貨，就是秒殺，顯見民眾對蛋的需求。
Foodpanda今在台中開記者會時，應媒體詢問時，提到蛋搜尋度真的很高。另外，台中消費力上升速度也令他們驚訝，例如他們在台中地區的合作店家數，過去一年就成長了42%，和雙北共同占了Foodpanda全台半數的市場，而且台中市人口281萬人，訂單量卻與401萬人的新北市經常不相上下，消費力令人驚訝。
對於台中市何以有這麼大的外送市場，Foodpanda公共事務協理郭昕宜說，可能跟台中人勇於接受新事物，並在疫情期間大量使用外送平台，體驗了其便利性有關。
郭昕宜也透露，西屯是台中市訂單量最多的區域，接著是大里、沙鹿和豐原，而訂單量最多的食物是鴨肉飯。
另外，一般人以為Foodpanda只有外送服務，但現在也推出「內用優惠」也就是消費者可以在APP按下內用優惠，就可以從顯示的餐廳中看到各項優惠，只要實際前往消費就可以享有這樣的優惠服務。
台中市政府新聞局長鄭照新今也以消費者身分與會，並說自己是Foodpanda的愛用者，像是炒麵和爌肉飯都是他經常點的品項，而Foodpanda炒麵的選項又特別的多。
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