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勞動部認可 埔基成南投第1家職災復建專責醫院

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
埔里基督教醫院今年通過勞動部認可，成為南投縣第一家「職災職能復健專責醫院」，今揭牌。圖／埔里基督教醫院提供
埔里基督教醫院今年通過勞動部認可，成為南投縣第一家「職災職能復健專責醫院」，今揭牌。圖／埔里基督教醫院提供

南投縣埔里基督教醫院今年通過勞動部認可，成為縣內第一家「職災職能復健專責醫院」，今揭牌，埔基醫院表示，未來將為受災勞工提供醫療及職能復健、工作能力評估、復工計畫、預防傷病、關懷追蹤及補助諮詢等，全面守護勞工權益。

埔基醫院指出，根據2012至2018年職業災害保險給付資料統計，每年失能給付平均為2814件，其中2成4的職災失能勞動者未返回職場，而停工時間越長，復工困難度更高，勞動部設置職災復健機構協助勞工，該院則於今年獲認可通過。

埔基醫院今舉辦「職災職能復健專責醫院」揭牌儀式，院長蘇世強說，未來將由職業醫學科評估後協同復健科醫療團隊，提供受災勞工醫療及職能復健、工作能力評估、復工計畫、預防傷病、關懷追蹤及補助諮詢等，及個案管理及追蹤服務。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，埔基醫院成為南投縣唯一一家認可職災復建專責醫院，盼其從身心靈各層面協助職災勞工恢復工作能力，幫助勞工重返職場，進而維持個人健康，加強其家庭生活支持，也能大幅降低社會資源的消耗。

勞動部職安署職災勞保組長林秋妙則說，目前全台設有28家職業災害勞工認可職能復健專業機構，提供職災勞工職能復健等訓練，協助他們盡速重返職場，埔基也成為職災與基層醫療轉介的管道，盼各界多宣導讓有需求者能多加利用。

埔里醫院表示，職業醫學科門診時間為每周一、三、五上午9時至12時，且設有「職能復健工作強化」服務，為每周一至五上午8時至12時、下午1時至5時，諮詢專線049-2912151#4508有專人服務，有相關問題都能到診或電洽詢問。

南投埔里基督教醫院成為「職災職能復健專責醫院」，縣府秘書長洪瑞智（中）今體驗職災復健課程。圖／埔里基督教醫院提供
南投埔里基督教醫院成為「職災職能復健專責醫院」，縣府秘書長洪瑞智（中）今體驗職災復健課程。圖／埔里基督教醫院提供
南投埔里基督教醫院成為「職災職能復健專責醫院」，縣府秘書長洪瑞智（右）今體驗職災復健課程。圖／埔里基督教醫院提供
南投埔里基督教醫院成為「職災職能復健專責醫院」，縣府秘書長洪瑞智（右）今體驗職災復健課程。圖／埔里基督教醫院提供

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