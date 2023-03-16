「鷹揚八卦」走過30年 現在拿鏡頭比拿獵槍威脅更大

每年春分期間，總有成千上萬灰面鵟鷹飛越八卦山，「鷹揚八卦」活動也進入30年，彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說，近年來，每年估計約有兩萬隻灰面鵟鷹，疫情過後，今年上看3萬隻，顯示保育已經出現成效，不過，仍面臨人為干擾因素，過去擔心的是「拿槍獵人，現在則是「鏡頭獵人」。

彰化縣野鳥學會統計，到今天為止，過境的灰面鵟鷹約3、400隻，估計最大值會落在春分（即國曆3月21日）。

交通部參山國家風景區管理處今天上午舉辦慶祝「鷹揚八卦」30年活動，並啟動結合賞鷹等生態旅遊儀式，包括參山處長曹忠猷及彰化縣副縣長林田富都到場；為了將「鷹揚八卦」行銷國際，還邀請台科大、政大等大專院校等穆斯林留學生，參與賞鷹生態旅遊。

曹忠猷說，3月18日、19日將在芬園鄉文德國小舉辦南路鷹市集等系列生態保育推廣活動，參山處並分別從3月25日到26日安排6輛次「賞鷹專車」，分別從田中及彰化火車站發車前往南投市橫山賞鷹平台，有專業人員說；並結合「露營」與「觀落鷹」在6月底前，推出兩天一夜的生態體驗遊程。

「鷹揚八卦」走過30年，也見證及紀錄了灰面鵟鷹的保育成果，彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說， 灰面鵟鷹（俗稱南路鷹、清明鳥），過去遭到生態環境破壞及獵捕，一度減少，經過保育宣傳及禁止獵捕等措施，過境八卦山的灰面鵟鷹逐漸增加，近年估計維持約兩萬隻，尤其這幾年的疫情期間，甚至衝過3萬隻，增加幅度達三分之一，增加原因則待進一步探究。

不過，謝孟霖指出，目前灰面鵟鷹的過境，仍面臨著八卦山過度開發的威脅，像抽地下水造成地下水位下降，以及近年來雨量減少，加上植被減少等，都影響灰面鵟鷹的棲息與覓食，尤其目前照相器材的普遍與精進，充斥著用鏡頭獵取野鳥的攝影團體，為求拍得更美，以更近的距離去拍攝，往往會驚擾到灰面鵟鷹。

相關資訊可查詢參山臉書粉絲專頁及「賞鷹專車」報名專線。