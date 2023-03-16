國土功能分區太難懂 南投對7鄉鎮續辦諮詢服務

內政部重新畫設國土功能分區，恐影響民眾土地權益，南投縣雖曾辦理公聽會，但因國土計畫艱澀，許多民眾反映難理解，縣府上月起派員至各鄉鎮市公所提供專人諮詢，成效不錯，24日起再針對鹿谷、竹山、水里等7鄉鎮續辦諮詢服務。

縣府指出，國土功能分區草案公開展覽雖已結束，但許多民眾反映有參加公聽會，但國土計畫資訊難理解，更不懂要怎麼上網查圖資，考量南投縣被畫入國土保育地區比率達73％，貿然劃定將嚴重影響民眾土地權益，為此啟動專人諮詢服務。

基於便民，地政處從上月9日起就陸續派員至各鄉鎮市公所，指派專人就近受理民眾對國土功能分區圖資查詢及土地使用管制疑義諮詢及輔導提出陳情意見，有需求的農民、地主等前往諮詢狀況也相當熱烈，至今已接獲受理246件陳情案。

地政處表示，單是規定最嚴格的「國土保育區第一類」就占全縣近47％，絕大多數的陳情案也都是怕農地被畫為「國保一」，擔心未來種植農作物或申請農業相關貸款及補助恐將嚴重受限，不少地方回報仍有諮詢需求決定接續提供諮詢服務。

而第二梯次的國土功能分區諮詢服務於本月24日起至4月17日共7場次，3月24、25、29、30日分別於鹿谷鄉、竹山鎮、名間鄉、集集鎮等公所；4月7、13、14日分別在魚池、信義、水里等鄉公所，時間均為上午9時起至下午4時止。

南投縣長許淑華說，國土功能分區畫設就對整個南投縣影響很大，縣府為此派專人提供諮詢，就是要了解農民遭遇國土畫設分區的意見及困境，已責成相關局處蒐集彙整地方意見，也鼓勵有需要的縣民多加利用，以避免自身權益受損。