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台中30萬戶3月21日起停水48小時 盧秀燕籲提前儲水

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕。本報資料照片
台中市長盧秀燕。本報資料照片

台中市長盧秀燕今出席行政院會，首先感謝中央聽到地方心聲，「公平施政、主動積極」協助地方推動交通月票；另市長盧秀燕指出，台中配合自來水公司工程，3月21日至23日進行部分區域47小時停水，影響全台中市三分之一的民眾，約30萬戶受影響，希望台灣自來水公司加強宣導，市府也會醒用戶提前儲水。

盧秀燕表示，針對昨天中央同意台中交通月票納入台鐵方案，市府非常感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部長王國材主動釋出善意，「公平施政、主動積極」協助地方政府，她代表中部各縣市表達感謝。

盧秀燕提到，台中配合自來水公司的三項工程，這兩天停水時間高達30萬戶受影響，中南部地區還有些地區沒有蓄水桶或儲水設施，目前距停水還有一點時間，希望經濟部所轄台灣自來水公司加強宣導，提醒用戶提前儲水，市府也會加強宣導。

盧秀燕說，因應停水，自來水公司也會設置取水點，這部分希望水公司能多加宣導，讓市民了解哪裡可以取水，度過這兩天不便。

台水中區工程處辦理「台中市聚興配水池新舊管連接、台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線及鯉魚潭場第二送水管工程銜接」等3案工程，自3月21日上午10點起至23日上午9點停47小時，預計影響台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等區域，約30萬用戶。

停水範圍是太平區(全區)、大里區(全區)、北屯區(鐵路以東)、北區(鐵路以東)、東區(鐵路以東)、南區(鐵路以東、以南)、烏日區(鐵路以東及國道一號以南)；降壓區域則為東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東， 除停水、降壓區域外，其餘地區正常供水。

停水 盧秀燕

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