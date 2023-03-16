彰化打鐵厝產業園區動起來 完成可創造1041個工作機會

由彰化縣政府第一個自行開發的產業園區鹿港「打鐵厝產業園區」，已委託開發商完成委託開發契約簽訂及公證，進入實質開發的程序，縣府經濟暨綠能發展處指出，預計今年下半年辦理產業用地公告出售作業，預估未來可引進約21家廠商，創造年產值約22億元，並提供約1041個工作機會，可促進鹿港工商業發展，帶動地方繁榮。

彰化縣環保聯盟長期反對「打鐵厝產業園區」開發，總幹事施月英指出，彰化縣仍有閒置工業區可供利用，而「打鐵厝產業園區」接近人口稠密的社區，恐將有汙染之虞。她說，反打鐵厝產業園區自救會委託環境權保障基金會律師，正向台中高等行政法院提起行政訴訟，指出打鐵厝產業園區預定地已列農業區，引進工業，違反區域計畫法和國土計畫法，預定4月11日開庭，縣府有「有需要這麼急嗎？」

縣府表示，鹿港「打鐵厝產業園區」縣府依法核定計畫，並獲內政部認定，園區面積9.9863公頃，未來可提供約5.9933公頃產業用地，其中，產業用地(一)規劃引進機械設備製造業；汽車、機車及自行車及其零件製造業；醫療器材及用品製造業等低汙染產業，提供給新設、擴廠工廠使用，並以用水量小、廢水量少的產業為主，降低對環境的影響。

為了強化園區生活服務機能，特別擴大規劃支援性的產業用地(二)，未來可引進餐飲業及連鎖便利商店等商業服務，除了提供園區內廠商員工使用，還可與鄰里共用共享，提升在地服務的附加價值。

經濟暨綠能發展處指出，園區內整體景觀規劃周邊緩衝帶寬度達20到30公尺，包括至少劃設10公尺緩衝綠帶，以及產業用地退縮寬10公尺的空地或規劃兩處滯洪池作為隔離設施，滯洪池規劃遊憩景觀及步道，營造綠樹如蔭的休憩空間，也提供園區內公共設施作為周圍居民活動的場域，除可提升周邊生活環境，也扭轉傳統工業區形象。

此外，為了完善交通建設，目前正研議園區聯絡道路開闢工程，改善鹿港連接國道一號的外環道路系統。大眾運輸系統方面，中長期更將規劃彰北捷運鹿港線行經打鐵厝地區，未來此地區發展將兼具生活、生產、醫療及教育機能。