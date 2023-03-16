日月潭伊達邵親水步道3月起封閉 改建為新水上自行車道

伊達邵親水步道、周邊水域管制原本預計今年清明連假前開放，但受到日月潭水位大幅下降，潭底汙泥承載重不確定，以及水上搬運材料機具也大受影響，工期暫受延宕，日月潭國家風景區表示，預估清明連假過後才會施工，親水步道鋪面改善工程，需延至端午連假前才可能完成。

日月潭國家風景區為改善環湖步道老舊及溼滑問題，闢建「伊達邵至纜車站自行車道串聯工程」的水上自行車道，去年便公告封閉現有親水步道，日管處表示，未來長約600公尺的水上自行車道完工後，將再延伸至九蛙平台，將水上自行車道景點重新串連，打造真正的環湖運動車道。

副處長廖錫標表示，日月潭環湖車道約為30 公里，全程需3.5小時，沿途行經向山遊客中心、水社、文武廟、纜車站、伊達邵等景點，湖光山色的迷人景緻，曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道之一，長約2公里的水蛙頭至日月潭纜車站，目前遊客雖可騎單車到伊達邵親水步道，但伊達邵碼頭至纜車站的水上自行車道工程未完成。