快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭伊達邵親水步道3月起封閉 改建為新水上自行車道

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處去年起封閉現有親水步道，未來工期將延冗至端午連假才完工。圖／日管處提供
日月潭闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處去年起封閉現有親水步道，未來工期將延冗至端午連假才完工。圖／日管處提供

伊達邵親水步道、周邊水域管制原本預計今年清明連假前開放，但受到日月潭水位大幅下降，潭底汙泥承載重不確定，以及水上搬運材料機具也大受影響，工期暫受延宕，日月潭國家風景區表示，預估清明連假過後才會施工，親水步道鋪面改善工程，需延至端午連假前才可能完成。

日月潭國家風景區為改善環湖步道老舊及溼滑問題，闢建「伊達邵至纜車站自行車道串聯工程」的水上自行車道，去年便公告封閉現有親水步道，日管處表示，未來長約600公尺的水上自行車道完工後，將再延伸至九蛙平台，將水上自行車道景點重新串連，打造真正的環湖運動車道。

副處長廖錫標表示，日月潭環湖車道約為30 公里，全程需3.5小時，沿途行經向山遊客中心、水社、文武廟、纜車站、伊達邵等景點，湖光山色的迷人景緻，曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道之一，長約2公里的水蛙頭至日月潭纜車站，目前遊客雖可騎單車到伊達邵親水步道，但伊達邵碼頭至纜車站的水上自行車道工程未完成。

日管處去年起斥資7000餘萬元經費，打造1條長約600公尺的水上自行車道，去年配合現有步道配合施工，暫時封閉步道，原本計畫封閉到年底，但因水位大幅下降致水上搬運材料機具受影響，屆時步道及自行車道路線全部都不對外開放，工期需延至端午連假前才可能完成。

日月潭闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處去年起封閉現有親水步道，未來工期將延冗至端午連假才完工。圖／日管處提供
日月潭闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處去年起封閉現有親水步道，未來工期將延冗至端午連假才完工。圖／日管處提供
日月潭闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處去年起封閉現有親水步道，未來工期將延冗至端午連假才完工。圖／日管處提供
日月潭闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處去年起封閉現有親水步道，未來工期將延冗至端午連假才完工。圖／日管處提供

車道 自行車 日月潭

延伸閱讀

過馬路車多危險 汐止基河自行車道斷點要改善

影／台灣首辦亞洲盃水域錦標賽 日月潭躍上國際舞台

日月潭水位持續走低 日管處拖離朝霧、玄光碼頭1號浮排

南投燈會燈飾貓頭鷹 「邵邵」 重回日月潭碼頭展至清明

相關新聞

彰化打鐵厝產業園區動起來 完成可創造1041個工作機會

由彰化縣政府第一個自行開發的產業園區鹿港「打鐵厝產業園區」，已委託開發商完成委託開發契約簽訂及公證，進入實質開發的程序，...

日月潭伊達邵親水步道3月起封閉 改建為新水上自行車道

伊達邵親水步道、周邊水域管制原本預計今年清明連假前開放，但受到日月潭水位大幅下降，潭底汙泥承載重不確定，以及水上搬運材料...

軍事迷注意！ 海軍敦睦艦隊17、18日停靠台中港

海軍敦睦艦隊明、後天將抵達台中港！由於台中港為第4站，中部軍事迷已引頸期盼，每每吸引上千軍事迷與民眾參觀，將於3月17、...

中央書局辦「大疫繁花」畫展 蔣勳：留意自然給予的美

美學大師蔣勳繼2021年在中央書局舉辦「還至本處」畫展、2022年「龍仔尾-貓」，今年延續大疫期間於自然中獲得的感悟，以...

台中月票299可搭台鐵 市民獨享

交通部「促進公共運輸使用方案」3年200億元補助北中南生活圈通勤族，台中市長盧秀燕昨宣布最新方案，市民專屬299元吃到飽...

中市優化商圈條例 疑擾民被退回

台中市政會議通過「台中市優化商圈自治條例」草案送議會審查，但法規委員昨討論後退回，指市府把商圈公司、社團列為優化商圈委員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦