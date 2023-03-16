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郡大山登山口設貓坑式生態廁所 山友勿再隨意便溺

中央社／ 南投縣16日電
南投縣信義鄉郡大山是熱門百岳，南投林區管理處在登山口旁設置貓坑式生態廁所（圖），呼籲登山者不要再隨意便溺，使用後自行倒入木屑，並將衛生紙等垃圾帶下山。中央社（南投林區管理處提供）
南投縣信義鄉郡大山是熱門百岳，南投林區管理處在登山口旁設置貓坑式生態廁所（圖），呼籲登山者不要再隨意便溺，使用後自行倒入木屑，並將衛生紙等垃圾帶下山。中央社（南投林區管理處提供）

信義鄉郡大山是熱門百岳，南投林管處在登山口旁設置貓坑式生態廁所，呼籲登山者不要再隨意便溺，使用後自行倒入木屑，山區生態廁所清潔維護不易，請將衛生紙等垃圾帶下山。

林務局南投林區管理處今天發布新聞稿表示，標高3256公尺的郡大山是單日可來回的百岳，加上可搭車直達郡大林道32公里處登山口，因此人潮絡繹不絕，進而帶來上廁所、環境髒亂等問題，林管處為服務登山者及改善環境，在登山口旁設置2座貓坑式生態廁所。

南投林管處表示，此處貓坑式生態廁所委由南投縣信義鄉東埔布農自然資源暨文化自主治理協會認養，民眾使用完畢後，須自行倒入一旁放置的木屑1至2匙，混合後降低臭味及加速分解，垃圾、衛生紙則請自行帶走，協會人員將經常檢視木屑是否足夠並維護廁所環境。

林管處表示，貓咪排遺後，會自行覆蓋貓砂，因此這種生態廁所稱為貓坑式，若排泄物堆積達8成，將再鋪上木屑後覆蓋土壤，移動至新地點挖掘「貓坑」；除南投縣信義鄉郡大山登山口設有，林管處也在台中市太平區暗影山建置，並與當地登山協會簽訂維護契約。

南投林管處長李政賢說，高山環境脆弱敏感，加上天候等因素導致排泄物不易分解，還沒設置生態廁所前，登山者只能在隱蔽處方便，長久下來衍生環境問題，設置貓坑式生態廁所後，請登山者不要再隨意便溺，並將衛生紙等垃圾帶下山，實踐無痕山林概念。

南投 衛生紙

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