88年歷史建築 台銀彰化日式宿舍動工修復

興建已88年的歷史建築台灣銀行彰化日式舊宿舍，由台灣銀行自籌近5千萬元辦理修復再利用工程，昨天開工，預計明年6月完工，未來活化後，台銀將對外招商，可能做為餐飲輕食、具發展潛力的人文休閒空間，成為彰化縣重要文化觀光景點。

出席動工儀式的彰化縣副縣長林田富說，台灣銀行彰化分行在日治時期昭和9年（西元1934）開始營運，同一時期台銀彰化日式宿舍群也興建完成，當時按照台灣總督官舍建築的標準所建，非常有特色。期待修復完後，能大幅改善周遭環境，恢復到原始樣貌，不僅乘載著彰化縣民共同的生活記憶，也將成為彰化重要文化觀光景點。

台灣銀行總行不動產管理部經理林炳鴻表示，在縣政府與各級民代的協助下，台銀彰化日式宿舍群從被登錄為歷史建築後，到調查研究、委託建築師規畫設計、發包，經歷了一段時間，在尚未修復之前，也先做頂棚保護建物，招標過程中，因遇到疫情，人工、物價漲了不少，希望未來完工後，能夠與在地的文化團體合作，進一步活化建物。

彰化縣文化局長張雀芬說，位在彰化市博愛街的台銀彰化日式宿舍群，戰後依然被台銀職員使用，直到民國70年以後，職員才逐漸遷出宿舍，並配合台銀的土地利用規畫，拆除宿舍群，僅保留提供株式會社台灣銀行彰化支店頭取、副頭取居住的兩棟保存較好的宿舍，2012年登錄為歷史建築；「頭取」日文意思是頭領、首領，在銀行界就是指總經理或董事長。

台銀表示，此次宿舍整修完成後，台銀會對外招商，可能做為餐飲輕食、具發展潛力的人文休閒空間利用。

台灣銀行彰化分行經理陳絮美、立委黃秀芳、彰化市長林世賢等人，也參加動工儀式。