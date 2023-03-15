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彰化木棉花季登場 二林周日浪漫體驗穿和服漫步樹下

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動，還可以體驗穿和服漫步樹下的浪漫風情。圖／二林鎮公所提供
二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動，還可以體驗穿和服漫步樹下的浪漫風情。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，最近才陸續盛開，花季預計將會持續到清明節後，二林鎮公所3月19日將揭開花季序幕，當天提供免費和服體驗，民眾可以穿和服在木棉花樹下拍美照、逛文創市集。

木棉花開的季節到來，彰化二林與溪湖、埤頭鄉、竹塘鄉均有木棉花道，竹塘鄉木棉花季上周六率先在新廣村田頭堤防登場後，本周19日二林公所的木棉花季將在東螺溪代馬橋段的木棉花道接力上場。

19日當天提供免費和服體驗，已開放網路報名並秒殺額滿，現場也可以候補穿和服，還佈置二林鳥居、雷門等網紅拍照區及日式文創市集，將打造百人和服賞花氛圍，讓民眾不用出國，彷彿置身日本，體驗濃濃京都風情。

活動並連結二林在地店家消費並打卡發文，就可體驗日式搖獎機，有機會獲得公所貼心準備在地特色好禮「二林微醺葡萄酒」；還有配合植樹節環保贈苗活動，民眾以廢電池一公斤或10張發票即可兌換一組樹蘭與茶花，發票將全數捐贈喜樂小兒麻痺關懷協會，幫助身心障礙者籌建伯立歐家園，活動資訊可看臉書專頁「二林漫遊好好玩」。

二林鎮長蔡詩傑表示，花季將會持續到4月清明連假，歡迎民眾安排二林一日輕旅行，漫步在木棉花道、品嘗在地小吃及酒莊巡禮等行程，體驗農村賞花小旅行。

二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，，二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動。圖／二林鎮公所提供
二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，，二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動。圖／二林鎮公所提供
二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，，二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動。圖／二林鎮公所提供
二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，，二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動。圖／二林鎮公所提供
二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，，二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動。圖／二林鎮公所提供
二林鎮東螺溪長達1.5 公里的木棉花道今年相較去年花季較晚，，二林鎮公所3月19日將舉辦木棉花季活動。圖／二林鎮公所提供

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