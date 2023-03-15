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台中月票通勤吃到飽納入台鐵 何欣純：最先提出盲點請市府補救

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
何欣純說，雖然台中市府原本提出的方案不含台鐵，但她「最先提出這樣的盲點」請台中市政府趕緊補救爭取。圖／何欣純提供
何欣純說，雖然台中市府原本提出的方案不含台鐵，但她「最先提出這樣的盲點」請台中市政府趕緊補救爭取。圖／何欣純提供

針對生活圈月票通勤吃到飽方案，台中市長盧秀燕今宣布最新方案，也就是「299加台鐵」吃到飽。立委何欣純今對此說，期待這樣的方案，能鼓勵更多的台中市民搭乘公共運輸，節能減碳、又能減少塞車。

交通部昨發新聞稿指出，市區或跨城際補助都尊重縣市政府規劃，只要涉及台鐵，交通部都補助90%為原則。盧秀燕下午2點20分宣布通勤月票政策，台中市區內限定市民「299+台鐵」吃到飽，相關經費還有精算。

何欣純今也針對此表示，她一開始就主張，台中通學通勤月票299元均一價，一定要包含台鐵，雖然台中市府原本提出的方案不含台鐵，但她「最先提出這樣的盲點」請台中市政府趕緊補救爭取。

她說，台中市政府現在既然重新修正提案，願意與中央良性溝通，中央也依照全國一致性的補助原則支持，她認為就是中央政府不分區域、經濟成果全民共享的最好例證。

台鐵 吃到飽 何欣純 盧秀燕

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