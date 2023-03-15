快儲水！台中7行政區配合工程 近30萬戶21日起停水47小時

台灣自來水公司第四區管理處今表示，為進行3項工程，21日上午10時起至23日上午9時，將停水47小時，預計影響台中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等約30萬用戶，呼籲民眾提前儲水。

台水說，此次是為配合「中市聚興配水池新舊管連接、台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線及鯉魚潭場第二送水管工程銜接」等3項工程施作。除了烏日等7區全區停水，還有東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東等地也須降壓，也請儲水備用。

台水說 聚興4萬噸配水池平時不僅可調節區域用水，如遇突發停水事故，亦可縮短復水時間；台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程則可作為台中市第二供水區之增供水量管線及第二、三供水區送水備援管線；至於鯉魚潭場第二送水管工程則建置雙幹管供水，加強供水韌性及有效備援，降低台中地區之供水風險，請民眾體諒停水之不便。

為降低停水衝擊，台水第四區管理處設置119個臨時供水站方便民眾取水。台水提醒民眾停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。

停水地區有： 1.烏日區[鐵路以東，國道一號以南]:榮泉里、湖日里、九德里、五光里、前竹里、仁德里、光明里、烏日里(部分)、三和里(部分)、東園里(部分)。 2.南區[鐵路以東以南]:新榮里、長榮里、工學里、永和里、長春里、和平里、福順里、南和里、國光里、城隍里、福興里、永興里、平和里、樹義里、江川里、南門里、積善里、德義里、崇倫里(部分)、樹德里(部分)、福平里(部分)。 3.東區[鐵路以東以南]:十甲里、東英里、東信里、東興里、東橋里、樂成里、泉源里、振興里、東門里、東南里(部分)、合作里(部分)、新庄里(部分)、旱溪里(部分)。 4.北區[鐵路以東]:建成里。 5.北屯區[鐵路以東]:軍功里、水景里、三和里、廍子里、民政里、東山里、和平里、民德里、大坑里、舊社里(部分)、北興里(部分)、東光里(部分)。 6.大里區(全部)。 7.太平區(全部)。 降壓地區有： [東山路以南，鐵路以西，進化路及北屯路以東，進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東] 1.東區:東南里(部分)、合作里(部分)、旱溪里(部分)。 2.北區:建德里、錦洲里、錦村里(部分)。 3.北屯區:北京里(部分)、北興里(部分)、三光里(部分)。 4.烏日區:螺潭里、溪埧里、北里里、南里里、東園里(部分)。

除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水。恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。