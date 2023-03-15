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為解決南投垃圾堆積問題 蔡培慧盼環保署協調外運

中央社／ 南投15日電

為解決南投垃圾問題，環保署張子敬拜會立委蔡培慧，並一同研議垃圾處理情形；蔡培慧表示，會持續協調垃圾外運、協助導入機械分選及燃料化等處理方案，解決問題。

民主進步黨籍立法委員蔡培慧辦公室今天發布新聞指出，為處理南投垃圾堆積問題，張子敬前往立法院拜會蔡培慧，張子敬指出，處理垃圾為地方權責，沒有焚化廠的縣市近年都積極建構垃圾自主處理設施，像雲林縣引進機械分選及燃料化設備，台東縣則是重啟並升級既有焚化爐。

張子敬說，南投縣政府過往並未規畫自主處理設施，需長期仰賴其他縣市支援垃圾去化問題，而環保署民國105年曾發文詢問南投縣環保局是否有興設焚化廠之意願，但環保局回覆無興設焚化廠之規畫，導致南投縣垃圾長年累月堆積。

蔡培慧則指出，希望環保署優先協調外縣市協助外運南投竹山鎮等鄉鎮市的垃圾，民眾已繳交垃圾清理處理費給縣政府，呼籲縣府一同面對及解決垃圾堆積問題。1120315

南投 蔡培慧 張子敬 環保署

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