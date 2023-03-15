從南投送回台東安葬 眾人助陸配送亡夫最後一程

陳姓陸配與丈夫在南投山區打工，清貧過日卻也幸福，未料丈夫因病驟逝，陳婦想送他回台東老家安葬，可沒錢又人生地不熟，民眾黨集結各方愛心，縣議員簡千翔更全力接駁助她送亡夫最後一程，今確認圓滿達成任務，感謝眾人之愛促成。

簡千翔指出，陳婦從中國江西遠嫁來台，與古姓丈夫在南投仁愛務農打工，日子不好過，但兩人能一起生活就是幸福，未料古男2年前因病驟逝，她想讓他落葉歸根回台東鹿野老家，但無親無故又沒錢，只能將丈夫的骨灰罈寄放破舊私廟。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今年得知此事，通報南投、台東兩地縣黨部，簡千翔說，他知道後，決定助陳婦送亡夫最後一程，昨天便開車載她要去移靈，沿途崎嶇蜿蜒，到了才知道所謂的私廟，僅用鐵皮搭建，相當簡陋，很難稱它為廟。

「我們要送你回台東了，要小心跟好喔！」他看著瘦小的陳婦蹲在地上，從沒窗戶、沒燈光，也沒有香爐的空間內，抱起沉重的骨灰罈，感觸很多，只能幫忙喊話引路，兩人將骨灰罈搬上車後，隨後驅車前往彰化員林，趕搭前往台東的火車。

簡千翔說，他們雖及時趕到員林火車站，可車票卡在驗票機，與火車錯過，但沒放棄，決定搭高鐵去高雄追火車，而因骨灰罈太沉重，由他接手便抱著骨灰罈與陳婦在高鐵站裡狂奔，最後沒追上原來的火車，但仍順利將他們送上去台東的火車。

陳婦到了台東後就由台東縣黨部主委賴坤志接手，協助她將亡夫送到台東鹿野，簡千翔說，今天確定陳婦已讓亡夫在故土晉塔，讓他相當感動，除了民眾黨3黨部跨域合作，更感謝各界出力或捐助車資、塔位等費用，促成這次任務圓滿達成。