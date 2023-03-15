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「雙春兼閨月」神助攻 白色情人節中市結婚對數創新高
昨為白色情人節，不少新人選擇當天，攜手步入禮堂，互結連理。中市府民政局統計，昨有206對新人完成結婚登記，在創近5年同日新高。民政局長吳世瑋指出，白色情人節是對喜歡的人表達感謝和愛意的日子，好記又具紀念性，成為新人辦理結婚登記的最佳選擇。
近年不少新人選擇特殊日結婚登記，好記又有紀念性，白色情人節也是其中熱門之一，據中市民政局統計，2019年有176對登記、2020年43對、2021年101對，而去年則有116對。
吳世瑋指出，今年疫情趨緩，又逢「雙春兼閨月」的結婚好年，登記對數攀升至206對，創下近5年新高，再掀結婚潮。
透過網路交友軟體認識，交往三周年結婚的蔡先生及劉小姐，也在白色情人節這天，赴東區戶政所辦結婚登記，未來可紀念情人節、交往紀念日、結婚紀念日，「一次過3節」，別具紀念意義。
另高中即是同班同學的阿蘇與小潘，畢業後各奔東西，直至大學畢業前夕，同學聚會上相遇，才又再次牽起紅線緣分，相戀多年，也決定於白色情人節互訂終身，在太平戶所辦理結婚登記，執子之手。
另在太平戶所辦理結婚登記的阿蘇和小潘，高中是同班同學，畢業後各分東西，直到大學畢業前夕，因同學邀約相聚，紅線再次牽起緣分，歷經相戀多年，決定在白色情人節互許終身，執子之手，與子偕老。
民政局指出，市府全國首創的「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號，新人朋友結婚登記前，也可輕鬆查詢應備文件等資訊，並不定期推出限時快閃抽獎活動，歡迎民眾踴躍加入。
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