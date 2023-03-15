彰化市與美國加州托倫斯市結盟 提升雙方合作關係

彰化市長林世賢今天與到訪的美國加州托倫斯市市長陳光豪，共同簽署兩市的「友誼城市交流協定」，提升兩市合作關係，值得一提的是，陳光豪是托倫斯市百年來首位的華裔市長。

林世賢說，2019年12月他率團至美國參訪時，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的牽線下，結識了陳光豪市長，當時陳市長是托倫斯市市議員，雙方曾就市政議題互相交流學習心得；很開心的是，陳光豪現在是市長身分，將兩市的耕耘，化為締約的果實。

林世賢示，彰化市與托倫斯市有很多的共通點，兩市都極具發展潛力，且氣候四季宜人，適合打造為宜居城市，另也都擁有四通八達便捷的交通，有利商業、工業、觀光等發展；同時，也都是一個具多元族裔和文化交融特色的「包容性城市」；另外，托倫斯市的經濟與科技、航太業很發達，很值得擁有豐富綠能資源的彰化好好學習取經。

林世賢表示，他擬在今年9月回訪托倫斯市，行銷彰化市的觀光品牌，並與托倫斯市進行經貿交流；同時誠摯邀請托倫斯市的朋友們，能前來彰化互相交流、觀光，享受彰化建縣300年的歷史風華、品嘗彰化美食。

陳光豪市長則允諾，兩市簽署協定後，除了合作關係將更上層樓之外，未來也會協助將台灣與彰化帶向美國與世界舞台，更將向美國介紹推銷彰化的美麗、文化、藝術、科技與產業的蓬勃發展現況，讓美國人知道。