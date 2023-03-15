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公車候車鈴輪椅圖案遭議論 中市府換「笑臉鈴噹」改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市公車候車亭安裝無障礙服務鈴，將原本輪椅圖案，改為「黃色笑臉鈴鐺」，提供民眾更便利的搭車環境。圖／台中市政府提供
台中市公車候車亭安裝無障礙服務鈴，將原本輪椅圖案，改為「黃色笑臉鈴鐺」，提供民眾更便利的搭車環境。圖／台中市政府提供

中市府去年首創，在全市136處公車候車亭安裝無障礙服務鈴，按後候車亭電腦螢幕即亮出輪椅圖案，引民眾誤會，以為僅供輪椅族使用；市府現將圖案改為「黃色笑臉鈴鐺」，並於10日在啟用中興幹線公車路廊、各大醫療院所等路線，新建100座候車服務燈，提高民眾搭乘時的安全便利性。

局長葉昭甫說明，服務燈原以輪椅做圖示，但常造成民眾、司機誤解，以為僅提供輪椅族群使用，交通局改以黃色笑臉鈴鐺圖案，目前已更新至全市候車亭服務燈。

葉昭甫說，自2021年推動公車候車亭服務燈建置計畫，目前已完成市區中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興、五權(西)路，以及部分台灣大道等路廊，共136處候車亭服務燈系統。

葉昭甫提到，考量弱勢族群就醫需求，盤點行經市內大型醫療院所公車路線，再爭取經費，新建100座候車亭服務燈系統，提供輪椅族、年長者及就醫民眾，等公車時更安全便利。

葉昭甫指出，推動捷運建設、提升公車服務品質，是促進台中大眾運輸發展的兩大主軸，交通局將持續推動公車候車亭服務燈建置計畫，讓這項服務普及到各候車站點，優化候車環境，提升大眾運輸服務品質。

交通局同時要求公車業者，督促駕駛員配合服務燈系統停靠載客，倘遇有身心障礙乘客，更應主動給予相關乘車協助，攜手營造台中市友善的大眾運輸環境。

台中市公車候車亭安裝無障礙服務鈴，將原本輪椅圖案，改為「黃色笑臉鈴鐺」，提供民眾更便利的搭車環境。圖／台中市政府提供
台中市公車候車亭安裝無障礙服務鈴，將原本輪椅圖案，改為「黃色笑臉鈴鐺」，提供民眾更便利的搭車環境。圖／台中市政府提供

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