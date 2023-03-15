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生人迴避！彰化10天3場「送肉粽」 和美今晚路線圖曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／報系資料照 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／報系資料照 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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彰化縣和美鎮經過公告，今晚10時有場俗稱「送肉粽」的送煞科儀，路線是從和善路出發，一路前往線西海邊，請沿線居民及用路人在此時段盡量避開，避免沖煞。這是10天以來，和美鎮第二場送肉粽儀式，彰化縣的第3場。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。近年來，「送肉粽」儀式越辦越多，甚至流行到內陸，從南投埔里到新竹都在辦。

公告表示，儀式是從今晚10時，從事發地點進行送煞科儀，請民眾在這段時間避免出入，法會圓滿完成後，由法師押送車載往出海口。公告強調，此一科儀是為祈求「亡者安息，存者安心」。送煞路線，將由和美鎮和善路→道周路→和線路→線西海邊，最後送出海，為標準的送煞路線，路長大約11.4公里。

和美鎮本月5日也辦過一場「送肉粽」儀式，另大村鄉本月10日也舉辦過一場，連同和美鎮今晚這場，彰化縣10天來已有3場送肉粽儀式。

曾辦過40多場「送肉粽」儀式的法師顏文讚說，「送肉粽」既有公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗。

很多人都害怕開車在半路上遇到「送肉粽」，甚至不知所措，顏文讚說，其實沒那麼恐怖，如果與送肉粽同向，就緊跟著，不要超車，遇到叉路再避開即可，如果是對向，就停靠路邊，熄火、關燈，緊閉車窗，待送肉粽通過後，再駛離。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。圖／本報資料照片 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、梁木、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。圖／本報資料照片 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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彰化縣和美鎮經過公告，今晚10時有場「送肉粽」送煞科儀，路線是從和善路出發，一路前往線西海邊，請沿線居民及用路人在此時段盡量避開，避免沖煞。記者劉明岩／翻攝
彰化縣和美鎮經過公告，今晚10時有場「送肉粽」送煞科儀，路線是從和善路出發，一路前往線西海邊，請沿線居民及用路人在此時段盡量避開，避免沖煞。記者劉明岩／翻攝

送肉粽 法師

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