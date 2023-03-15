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南投鹿神祭19日登場 抽300兩鹿茸、台日機票大獎

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓「鹿神祭」今年結合褒雄宮擲筊賽、水保局南投分局打卡抽獎等擴大舉行，3月19日於南港社區登場。圖／水保局南投分局提供
南投國姓「鹿神祭」今年結合褒雄宮擲筊賽、水保局南投分局打卡抽獎等擴大舉行，3月19日於南港社區登場。圖／水保局南投分局提供

南投國姓進入鹿茸採收期，其產季重頭戲「鹿神祭」前3年因疫縮小規模，取消鹿神踩街遶境、實體展售等活動，今年復辦，19日於南港社區登場，並結合當地褒雄宮擲筊賽、水保局南投分局打卡抽獎等擴大舉行，盼刺激買氣，也帶動觀光。

國姓鄉公所指出，國姓養水鹿逾百年歷史，有台灣水鹿原鄉之稱，養鹿產業活絡，年產值達2億元，當地南港村更以「鹿比人多」蔚為奇談，每年3至6月是鹿茸產季，地方會舉辦「鹿神祭」祈求鹿隻強健、鹿茸豐收，並透過活動加強行銷。

但其產季重頭戲「鹿神祭」2020年起因疫縮小規模，取消鹿神踩街遶境、實體展售等活動，僅舉辦祭祀典禮，不對外開放，難免衝擊產銷。隨疫情解封，今年不僅恢復活動辦理，更擴大舉行，3月19日將在當地南港客家水路大街封街登場。

國姓鄉長邱美玲說，活動當天除延續傳統的五穀宮鹿神祭祀大典，更恢復鹿神踩街遶境，一早更有「山林越野健行」活動，健行採現場報名，上午8時至8時30分報到，前500名走完全程者可獲免費DIY彩繪水鹿公仔資格。

而水鹿大街市集有鹿茸養生蛋、鹿茸酒煎蛋等特色小吃及農特產，消費滿300元可抽獎，獎品是在地鹿農募集的300兩鹿茸，最大獎是16兩鹿茸；公所也在水鹿大街上方的褒雄宮首度舉辦「鹿茸餐競賽」，邀各路好手重現鹿茸餐傳統風味。

此外，褒雄宮同時舉辦「加冠晉祿擲筊大賽」，依擲筊數高低可獲得全台首創水鹿造型錢母、金箔招財鹿等擺飾；水保局南投分局也在廟埕廣場辦理水保國際村成果展，在展區拍照打卡tag「#水保國際村」就抽台灣、日本仙台來回雙人機票。

水保局南投分局19日在鹿神祭辦理「水保國際村成果展」，拍照打卡就能抽台灣、日本仙台來回雙人機票。圖／水保局南投分局提供
水保局南投分局19日在鹿神祭辦理「水保國際村成果展」，拍照打卡就能抽台灣、日本仙台來回雙人機票。圖／水保局南投分局提供

鹿茸 遶境 南投

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