南投鹿神祭19日登場 抽300兩鹿茸、台日機票大獎

南投國姓進入鹿茸採收期，其產季重頭戲「鹿神祭」前3年因疫縮小規模，取消鹿神踩街遶境、實體展售等活動，今年復辦，19日於南港社區登場，並結合當地褒雄宮擲筊賽、水保局南投分局打卡抽獎等擴大舉行，盼刺激買氣，也帶動觀光。

國姓鄉公所指出，國姓養水鹿逾百年歷史，有台灣水鹿原鄉之稱，養鹿產業活絡，年產值達2億元，當地南港村更以「鹿比人多」蔚為奇談，每年3至6月是鹿茸產季，地方會舉辦「鹿神祭」祈求鹿隻強健、鹿茸豐收，並透過活動加強行銷。

但其產季重頭戲「鹿神祭」2020年起因疫縮小規模，取消鹿神踩街遶境、實體展售等活動，僅舉辦祭祀典禮，不對外開放，難免衝擊產銷。隨疫情解封，今年不僅恢復活動辦理，更擴大舉行，3月19日將在當地南港客家水路大街封街登場。

國姓鄉長邱美玲說，活動當天除延續傳統的五穀宮鹿神祭祀大典，更恢復鹿神踩街遶境，一早更有「山林越野健行」活動，健行採現場報名，上午8時至8時30分報到，前500名走完全程者可獲免費DIY彩繪水鹿公仔資格。

而水鹿大街市集有鹿茸養生蛋、鹿茸酒煎蛋等特色小吃及農特產，消費滿300元可抽獎，獎品是在地鹿農募集的300兩鹿茸，最大獎是16兩鹿茸；公所也在水鹿大街上方的褒雄宮首度舉辦「鹿茸餐競賽」，邀各路好手重現鹿茸餐傳統風味。