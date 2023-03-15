歷史建築台銀彰化日式宿舍動工修復 文化景點再添一處

歷史建築台灣銀行彰化日式舊宿舍修復再利用工程今天開工，舊宿舍興建於日治昭和時期，已有88年歷史，彰化副縣長林田富說，此次台銀自籌近5千萬元修復舊宿舍，減輕縣府財政壓力，預計明年6月完工，未來活化後也會成為彰化重要文化觀光景點。

「台銀彰化日式宿舍修復再利用工程」今天由台灣銀行總行不動產管理部經理林炳鴻、台灣銀行彰化分行經理陳絮美與林田富等人主持動工典禮，與會來賓還有立委黃秀芳、彰化市長林世賢等人。

林田富說，台灣銀行彰化日式宿舍群在彰化縣是非常有歷史文化價值的建築，台灣銀行彰化分行於日治時期昭和9年（西元1934）開始營運，同一時期台銀彰化日式宿舍群也興建完成，當時按照臺台灣總督官舍建築的標準所建，非常有特色，期待修復完後，除周遭環境也能大幅改善外，可恢復到當初日治時代的樣貌，不僅乘載著彰化縣民共同的生活記憶，也將成為彰化重要文化觀光景點。

林炳鴻表示，在縣政府與各級民代的協助下，台銀彰化日式宿舍群從被登錄為歷史建築後，到調查研究、委託建築師規劃設計、發包，經歷了一段時間，在尚未修復之前，也先做頂棚保護建物，招標過程中，因遇到疫情，人工、物價漲了不少，希望未來完工後，能夠與在地的文化團體合作，進一步活化建物。

彰化縣文化局長張雀芬說，位於彰化市博愛街的台銀彰化日式宿舍群是2012年從被登錄為歷史建築，「頭取」日文意思是頭領、首領，在銀行界就是指總經理或董事長，目前這2棟宿舍即是建造於昭和10年(1935年)至昭和11年提供株式會社台灣銀行彰化支店頭取、副頭取居住。