南投農民成功搶救小石虎 盼更多居民加入保育尖兵

南投縣政府推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，鼓勵居民參與瀕危物種及棲地保育， 去年農民181人、養禽戶8戶以及15個社區巡守隊參與，經過架設自動相機，至少50名農民土地拍到石虎影像。今年報名從今天起到4月14日申請，希望更多人加入保育行列。

中寮鄉謝姓農民去年在果園工作，發現出生一周的小石虎疑似被石虎媽媽遺棄，他通報保育團隊救援，小石虎受到研究人員細心照顧，成長健康良好，研究人員肯定，農民阿伯及時通報，讓小石虎保住一命。

南投縣農業處表示，友善農地給付實施地區為集集鎮及中寮鄉，農民採取友善方式耕作，每公頃最高核發獎勵金2萬元，申請達面積上限，將提早截止收件。配合架設自動相機監測到石虎，可再核發獎勵金1萬元。

自主通報給付在全縣13鄉鎮市實施，放養家禽的飼養戶如果發現疑似石虎入侵，不危害石虎生存，並通報縣政府農業處確認，可獲得獎勵金3000元。配合監測拍攝到石虎，可再獲得獎勵金1萬元，今年12月底前都可以通報。

巡護監測給付實施地區為南投、草屯、竹山、集集、名間、鹿谷、中寮、國姓、水里9鄉鎮實施，社區發展協會或在地民間團體組成巡守隊，巡護石虎棲地及相關保育工作，每年最多核發獎勵金6萬元，若在巡守範圍內監測到石虎，可核發獎勵金5萬元。上限為15個團體，若逾上限，則以新申請團體為優先。