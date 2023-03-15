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退除役官兵來這上班 麗寶樂園與中市榮服處簽合作備忘錄

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市榮民服務處今天和麗寶樂園及麗寶福容大飯店聯合辦理「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」簽署儀式。圖／麗寶樂園提供
台中市榮民服務處今天和麗寶樂園及麗寶福容大飯店聯合辦理「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」簽署儀式。圖／麗寶樂園提供

為開拓退除役官兵多元就業管道，協助退除役官兵及眷屬順利就業，台中市榮民服務處今天和麗寶樂園及麗寶福容大飯店聯合辦理「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」簽署儀式，增加雙方彼此互動與合作，創造更多就業機會，共創三贏局面。

麗寶樂園渡假區是綜合渡假休閒園區，園區內整合「探索樂園」及「馬拉灣」水陸兩座大型主題樂園，園區內設有兩間飯店，麗寶福容大飯店是親子主題飯店、麗寶賽車旅店是全台唯一運動主題旅店。

麗寶樂園渡假區表示，此案與台中市榮民服務處建立共同合作的就業媒合管道，歡迎退除役官兵及眷屬加入麗寶渡假區的團隊，目前園區內已聘用6名退除役官兵，這6人在公司認真負責的工作態度受肯定，歡迎退除役官兵與其眷屬們加入麗寶樂園渡假區的團隊，在麗寶發揮所長；麗寶福容大飯店目前也有聘用退除役官兵，因其軍職生涯中所培育的忠誠、勤奮、刻苦特性，為服務業需求的特質。

台中市榮服處長陳宗貴表示，為積極輔導退除役官兵就業，榮服處已於1月11日聯合麗寶樂園渡假區及麗寶福容大飯店辦理專案徵才活動，有30多位退除役官兵應徵，面試後錄取6位，實質的落實簽署合作備忘錄後具體的行動，透過合作備忘錄的簽署深化廠商的連結。

他說國軍退除役官兵輔導委員會為鼓勵企業聘用退除役官兵，每年辦理聘用志願役退除役軍人獎勵評選，企業聘用志願役退除役官兵人數達機構從業員工總人數一定比率，且申請文件經審查符合規定者，企業將有機會獲得最高獎金40萬元獎勵金，創造企業、榮服處、求職的退除役官兵三贏利基。

麗寶樂園 台中市 團隊

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