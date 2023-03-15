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中捷公司將招募86名員工 3月17日到27日線上報名

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷公司將招募86名員工，17日到27日線上報名。圖／中捷提供
中捷公司將招募86名員工，17日到27日線上報名。圖／中捷提供

台中捷運運量持續成長，中捷將招募第一線維修及服務人員，預計錄取86人，報名時間從3月17日12點起至3月27日12點止，一律採網路報名。

台中捷運公司指出，112年度新進人員甄試共計2類組、5類科，包含運務類組1類科、維修類組4類科，職缺包括站務員、技術員等第一線人員。

台中捷運公司提醒，一律採網路報名，請應考人在報名期間至台中捷運公司徵才報名系統報名。甄試作業包含筆試（題型為選擇題，占總成績50％）及面試（含職涯發展測驗，占總成績50％），各職缺甄試資格條件、專業測驗科目及甄試相關規定請至台中捷運公司徵才報名系統參閱甄試簡章。

台中捷運公司表示，中捷公司是台中市政府百分之百持股的事業單位，捷運系統除綠線運量累積千萬人次以上，其他路線規劃中，相關報名問題可洽詢中捷公司客服專線（04）37063606。

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