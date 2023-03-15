缺雞蛋波及鴨蛋 彰化不二坊蛋黃酥每顆漲5元變50元

彰化市中正路不二坊蛋黃酥宣布，因原物料成本上漲，每顆蛋黃酥由45元漲為50元；有蛋黃酥業者指出，受雞蛋缺蛋波及，蛋黃酥使用的鴨蛋黃價格也上漲約2成，業者壓力很大。

位在彰化市中正路的不二坊蛋黃酥，為彰化市排隊名店，只要到了中秋節前夕，就有民眾排隊購買蛋黃酥，人龍長達數十公尺，還出現有代購業者幫忙排隊購買蛋黃酥，彰化市也因此出現好幾間販賣蛋黃酥的糕餅店。

不二坊蛋黃酥昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁公告，因各類原物料成本上漲，為維持產品美味與食材品質，4月1日起調漲蛋黃酥價格，每顆蛋黃酥要價新台幣50元，20顆一盒的蛋黃酥要1000元。

記者今天嘗試致電詢問不二坊想要詢問漲價細節，但無人接聽電話；另一間蛋黃酥名店紀家烘焙坊，工作人員指出，沒聽說老闆要漲價。

有開業逾30年的糕餅業者接受中央社記者電訪時說，他們一顆蛋黃酥賣45元，不過受雞蛋缺蛋影響，蛋黃酥使用的鴨蛋蛋黃價格也上漲約2成；除蛋黃外，酥油等原料也上漲，不過客人對價格很敏感，不二坊漲價後，他們會先觀望一陣子，再決定是否跟進。