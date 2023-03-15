清水眷村文化園區藝術駐村開放申請 4月25日前可提案

台中市清水眷村文化園區藝術駐村開放申請，全國新銳藝術家都可參加，4月25日前提案，徵選時間即日起至112年4月25日，進駐時間今年7月1日起至10月31日，進駐地點在台中清水眷村文化園區。

具備「眷村文化、藝術能量、考古遺址、聚落建築」四大特色的台中清水眷村文化園區，即日起展開藝術家駐村計畫申請，112年以「記·藝·現場」為主題，全國具前衛、新銳、實驗性且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫都可申請，4月25日前，年滿20歲個人創作者或2人以上組成之藝術創作團隊，具備二年以上藝文相關學經歷，不限國籍皆可提案。

台中市文化局辦理清水眷村文化園區「微衛星實驗創作基地」藝術家駐村計畫，本年度徵選主題為「記·藝·現場」，希望以創意的方式保留與敘述著眷村的記憶，也是「技藝」的雙關語，象徵清水眷村曾以空軍後勤製傘及發動機裝修廠聞名，製造技藝是其特有的文化底蘊，加上有機建築型態及臨近環境生態資源，是藝術家進行前衛性或實驗性創作的好場域。

以去年進駐藝術家為例，來自日本的藝術家宇田奈緒，以「對話」作進駐交流的主要方式，將在地故事與在清水所拍照片轉化為寧靜敘事的影片形式，創作作品「一路平安」；具豐富創作經歷的李燕華，以視覺性土地測量方式，再透過攝影、複合媒材結合繪畫呈現自身的藝術語言，展出「找尋內心的家系列」作品。

清水眷村文化園區今年持續號召全國藝術家參與駐村計畫徵件，開放49、51、53及54號房舍作為創作空間，預計徵選4位（組）藝術家，自7月1日起至10月31日進行4個月的駐村創作。文化局說明，除補助藝術家進駐創作執行費，園區內也備有交誼廳、展演空間、工具間等，有意參與徵選的藝術家也可先至園區實地了解。