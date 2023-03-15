快訊

餵養難民孩子的希臘老奶奶：生命見證的人性光輝

新北永和自助餐6菜3肉「要價600元」 老闆：我們是高級自助餐

「勿落陸圈套」…外交部召見宏都拉斯駐台大使 會談半小時氣氛嚴肅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清水眷村文化園區藝術駐村開放申請 4月25日前可提案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民國109年，清眷駐村藝術家「吃蝦剝殼」在進駐空間創作。圖／台中市港區藝術中心提供
民國109年，清眷駐村藝術家「吃蝦剝殼」在進駐空間創作。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市清水眷村文化園區藝術駐村開放申請，全國新銳藝術家都可參加，4月25日前提案，徵選時間即日起至112年4月25日，進駐時間今年7月1日起至10月31日，進駐地點在台中清水眷村文化園區。

具備「眷村文化、藝術能量、考古遺址、聚落建築」四大特色的台中清水眷村文化園區，即日起展開藝術家駐村計畫申請，112年以「記·藝·現場」為主題，全國具前衛、新銳、實驗性且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫都可申請，4月25日前，年滿20歲個人創作者或2人以上組成之藝術創作團隊，具備二年以上藝文相關學經歷，不限國籍皆可提案。

台中市文化局辦理清水眷村文化園區「微衛星實驗創作基地」藝術家駐村計畫，本年度徵選主題為「記·藝·現場」，希望以創意的方式保留與敘述著眷村的記憶，也是「技藝」的雙關語，象徵清水眷村曾以空軍後勤製傘及發動機裝修廠聞名，製造技藝是其特有的文化底蘊，加上有機建築型態及臨近環境生態資源，是藝術家進行前衛性或實驗性創作的好場域。

以去年進駐藝術家為例，來自日本的藝術家宇田奈緒，以「對話」作進駐交流的主要方式，將在地故事與在清水所拍照片轉化為寧靜敘事的影片形式，創作作品「一路平安」；具豐富創作經歷的李燕華，以視覺性土地測量方式，再透過攝影、複合媒材結合繪畫呈現自身的藝術語言，展出「找尋內心的家系列」作品。

清水眷村文化園區今年持續號召全國藝術家參與駐村計畫徵件，開放49、51、53及54號房舍作為創作空間，預計徵選4位（組）藝術家，自7月1日起至10月31日進行4個月的駐村創作。文化局說明，除補助藝術家進駐創作執行費，園區內也備有交誼廳、展演空間、工具間等，有意參與徵選的藝術家也可先至園區實地了解。

相關駐村藝術家徵選簡章訊息，可到港區藝術中心官網或清水眷村文化園區粉絲專頁查詢。

台中市文化局局長陳佳君(右7)與去年進駐藝術家在李燕華(右5)的作品「找尋內心的家系列」前合影。圖／台中港區藝術中心提供
台中市文化局局長陳佳君(右7)與去年進駐藝術家在李燕華(右5)的作品「找尋內心的家系列」前合影。圖／台中港區藝術中心提供

藝術家 眷村 文化局

延伸閱讀

優人物／從作家、主持人到藝術家 蔡康永：只為帶給人感動

竹縣主政中台灣區域治理平台 竹市加入擴為8縣市

怕民眾攀爬 嘉義縣地景藝術「記憶的台階」周遭種灌木

藝術與心靈之所

相關新聞

中捷公司將招募86名員工 3月17日到27日線上報名

台中捷運運量持續成長，中捷將招募第一線維修及服務人員，預計錄取86人，報名時間從3月17日12點起至3月27日12點止，...

大甲媽遶境下月21日晚上起駕 今年主題？鎮瀾宮：我愛媽祖

大甲媽遶境下月21日晚上起駕，很多人關心詢問今年遶境主題是什麼，答案不一，鎮瀾宮今天說，今年主題是「我愛媽祖」，最近會公...

退除役官兵來這上班 麗寶樂園與中市榮服處簽合作備忘錄

為開拓退除役官兵多元就業管道，協助退除役官兵及眷屬順利就業，台中市榮民服務處今天和麗寶樂園及麗寶福容大飯店聯合辦理「協助...

清水眷村文化園區藝術駐村開放申請 4月25日前可提案

台中市清水眷村文化園區藝術駐村開放申請，全國新銳藝術家都可參加，4月25日前提案，徵選時間即日起至112年4月25日，進...

台中巨蛋分秒必爭 追加35億綠質疑

台中巨蛋工程流標6次，追加預算35億元來到99.98億元，運動局昨在議會專案報告。綠營質疑，一口氣追加52%，未解釋怎麼...

放學時段公車難搭 藍綠批中市府

台中市公車爆點是班次脫漏，藍綠議員說，民怨不斷應檢討。例如中清路幹線公車500號，放學尖峰發車是下午4、5點，但學生5點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦