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彰化廢木料場已燒7天預計再燒7天 環保局裁罰百萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處的廢木料堆置場，消防局出動近400人次滅火。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處的廢木料堆置場，消防局出動近400人次滅火。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處的廢木料堆置場，本月8日發生火災燒到今天，因灌溉水源17日才能調撥，消防隊員和義消請農民開啟農用馬達抽水滅火，又調用4輛挖土機挖開悶燒火堆，預計還會延燒7天。廢木材場汙染空氣，彰化縣環保局今天核算，將裁罰至少100萬元。

廢木料堆置場位在田中鎮新興段與溪州鄉大同北路的交界處產業道路邊，面積約1200坪，實際堆放面積約600坪，因堆置製作太空包的樹枝木屑等易燃物達三層樓高，8日下午2點17分發生火警後一發不可收拾，從100多坪擴大悶燒，彰化縣消防局第二大隊每日任務編組三班次，8日到今天累計出動消防員241人次，義消154人次，246車次。

第二大隊人員指出，廢木料堆置場火勢向下竄燒，消防隊調來4輛挖土機，又在廢木料「小山」旁邊挖坑注滿水，挖起燃燒木料往水裡完全浸濕再挖出以防再度燃燒，目前缺水，農田水利署彰化管理處實施春耕輪灌，田中鎮新興段與溪州鄉大同北路這一帶的農田17日才有灌溉水源調撥，消防人員只能請農民開啟馬達抽水補充水源滅火。

彰化縣環保局表示，最近幾天中部地區大氣擴散條件不佳，這處廢木材堆置場燃燒使空氣品質更惡化，將依空汙公式計算罰款，這次燃燒總罰款至少100萬元。

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