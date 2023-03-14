農地違章工廠輔導納管 環團要求剔除彰化縣高汙染和新增建工廠

政府輔導納管未登記工廠，3月20日是申請納管的未登記工廠繳交「工廠改善計畫」最後期限，彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君說，不符資格卻申請納管的工廠以彰化縣佔比最高，要求包括彰化縣等各縣市政府應該要嚴審，對於新建擴建或中高汙染的廠商應重罰和斷水斷電，才能扼止魚目混珠試圖闖關的工廠。

今天地球公民基金會與彰化環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟、環境法律人協會等團體在台北召開記者會要求各縣市政府對於輔導納管未登記工廠應該要審真的，不符納管資格者就應剔除。

地球公民基金會研究專員吳沅諭說，經濟部公布已申請納管的32598間工廠中，有許多工廠根本是新增建、擴建、沒有營運事實、更有疑似從事中高污行業的工廠，倘若這些工廠不在此時被揪出來，將他們踢出納管名單，就等同放任他們闖關進入長達10年的工廠改善期，讓不符合納管資格的工廠可以持續假借「工廠改善中」名義魚目混珠，讓政府的違章工廠治理政策形同虛設。

地球公民基金會研究專員賴沛蓮說，地方政府接獲納管申請後，理應在書面審核階段確實比對航照圖等相關書面資料，抓出不符合納管資格的工廠，然而，3年來地球公民基金會向政府檢舉的709件個案中，至少揪出22件不符合納管資格卻申請納管，甚至被政府核准申請、並提交工廠改善計畫準備蒙混進入下一關的農地違章工廠。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君說，在民間團體抓出不符資格卻申請納管的案例中，彰化縣佔比最高，22件中就有8件來自彰化，但這可能還只是冰山一角。他們最近去現勘，卻發現有的工廠根本是百貨批發，怎可申請納管？ 甚至有改建又擴建後，快速又申請到特登，或是出租給業者使用，甚至出租給中高汙染業者使用。

吳沅諭等人也呼籲中央頭地方政府應將已申請納管的農地工廠，透過地理資訊系統分析比對出新增建工廠，可快速抓出漏網之魚，並依法斷水斷電及拆除，及開罰，以嚇阻其他業者仿效，為農地止血，捍衛台灣糧食安全。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，縣府依工廠管理法規定已輔導納管6千多家未登記工廠，工廠需提出包括消防、環保等改善計劃，辦理了10多場說明會及講習會，希望能輔導業者達成合法經營目標。