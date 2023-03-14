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全民+1打新冠疫苗！南投縣加碼送雞蛋 提升疫苗保護力

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣宣布3月15日起至4月14日止，凡設籍南投縣民眾符合接種資格，接種新冠肺炎疫苗後即可領取1盒（6顆）雞蛋。圖／本報資料照片
南投縣宣布3月15日起至4月14日止，凡設籍南投縣民眾符合接種資格，接種新冠肺炎疫苗後即可領取1盒（6顆）雞蛋。圖／本報資料照片

隨著防疫管制政策愈來愈鬆綁，南投縣為提升新冠肺炎疫苗接種接種率，同時提高民眾的疫苗防護力，今天宣布明天3月15日起至4月14日止，凡設籍南投縣民眾符合接種資格，只需攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡（黃卡），至13鄉鎮市衛生所接種新冠肺炎疫苗，即可領取1盒（6顆）雞蛋，數量有限，如送完改以其他宣導品替代。

衛生局局長陳南松表示，明天起凡設籍南投縣民眾，屬於「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象，就符合打疫苗「送雞蛋」的資格，接種完可領取1盒（6顆）雞蛋。

南投縣衛生局表示，國內缺蛋情形嚴重，都會民眾一般都買不到雞蛋，縣內缺蛋現象雖相對不太難買，但南投市等四大鄉鎮市，近來也已開始出現限購的情況，為配合中央流行疫情指揮中心「112年全民COVID-19疫苗接種運動」政策，縣府推出全民＋1 打疫苗「送雞蛋」活動，努力達到縣內全民每位民眾至少要打一劑新冠肺炎疫苗，提升保護力相對重要。

陳南松並說，指揮中心將宣布COVID-19疫情趨緩，自3月20日起輕症免隔離，呼籲符合從未接種過疫苗的縣民，或今年未接種追加劑資格的民眾，可於3月15日當日踴躍前往南投縣政府一樓大廳接種，也可逕洽縣內合約醫療院所預約，或可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）。

南投縣宣布3月15日起至4月14日止，凡設籍南投縣民眾符合接種資格，接種新冠肺炎疫苗後即可領取1盒（6顆）雞蛋。圖／本報資料照片
南投縣宣布3月15日起至4月14日止，凡設籍南投縣民眾符合接種資格，接種新冠肺炎疫苗後即可領取1盒（6顆）雞蛋。圖／本報資料照片

次世代疫苗 衛生局 南投 新冠疫苗

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