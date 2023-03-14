擲筊請示媽祖 彰化縣仁和宮值年爐主舉辦日期都兩聖筊好巧合

彰化縣二林鎮仁和宮先前擲出兩個聖筊，贏得2023彰化縣媽祖祈福文化節值年爐主寶座，今天文化節活動日期再由兩個聖筊決定，將在國曆10月20日至22日一連三天舉辦，接連巧合讓信徒大歎「媽祖真靈感」。

參與2023彰化縣媽祖祈福文化節的13間媽祖宮廟，主任委員、副主任委員和總幹事今天齊聚二林仁和宮，由縣長王惠美擲筊請13間宮廟媽祖聖示文化節舉辦日期，第一組日期國曆10月7、8、9日得到一個聖筊，第二組日期國曆10月13、14、15日也是一個聖筊，第三組日期國曆10月20、21、22日兩個聖筊。

王惠美跪在神案前等下一步動作，問「是不是繼續擲？」執事人員討論數秒，告訴王惠美與仁和宮主委蘇福森等人，已向媽祖請示獲准只要一個聖筊以上就選定筊數最多的日期。王惠美點頭說，眾媽祖選定10月20至22日舉辦彰化縣媽祖祈福文化節。

「擲筊求好日」結束後，王惠美致詞表示，今年提早擇定舉辦日期，讓宮廟和相關單位有充裕時間整合文化、公益、產業、觀光展現地方特色，期望透過宗教的力量帶來更多觀光人潮。二林鎮長蔡詩傑認同王惠美的看法，希望藉由13間宮廟整合資源，把彰化縣活動升級為國際級的觀光文化節。

二林仁和宮創建於乾隆年間，是縣定古蹟。仁和宮主委蘇福森說，13間媽祖宮廟的媽祖共同擇定國曆10月20、21、22日辦理文化節，他期望13間宮廟人員和信眾、縣民都來二林鎮參與這項年度宗教盛事。

據了解，仁和宮主委蘇福森去擲筊選爐主的途中說「如果今年仁和宮擲得爐主，一定要辦得熱熱鬧鬧。」果然兩個聖筊當選值年爐主，今天眾媽祖又聖示兩個聖筊選定舉辦日期，相當巧合。仁和宮將依照地方習俗與特色辦理宗教科儀、繞境賜福等活動。